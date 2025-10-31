ESCOLA SECUNDÁRIA AOYUAN ESTÁ LOCALIZADA NA PROVÍNCIA DE JIANGXI

São Paulo visita escola-irmã na China continental

Quarenta alunos e alguns professores iniciaram, na passada quarta-feira, 29 de Outubro, uma visita de três dias à Escola Secundária Aoyuan, localizada na região de Xiushui (prefeitura de Jiujiang – Província de Jiangxi).

A instituição de Ensino assinou um protocolo de cooperação com a Escola São Paulo (Macau), a 26 de Setembro de 2023, em resultado de contactos e intercâmbios realizados anteriormente.

Para além de múltiplas visitas de cortesia entre estudantes e professores, as duas escolas vêm colaborando na organização de seminários e na formação dos respectivos corpos docentes e quadros administrativos.

O objectivo da visita, que hoje termina apenas para os alunos da Escola São Paulo, uma vez que alguns professores irão permanecer mais uns dias em Xiushui, teve como ponto único o estreitamento das relações entre os dirigentes dos dois estabelecimentos do Ensino Secundário e a troca de experiências entre alunos de Macau e da China continental.

Em declarações à delegação de jornalistas que há dias visitou a Província de Jiangxi, a convite do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, o director da escola Aoyuan, Yu Chunshe, explicou que «o Colégio São Paulo disponibilizou financiamento para o desenvolvimento cultural do campus [escolar] e para outras iniciativas», o que permitiu «melhorar a qualidade educativa da escola secundária».

A Aoyuan tem capacidade para acolher mil 550 estudantes, num total de 31 turmas.