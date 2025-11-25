EMPRESA E ASSOCIAÇÃO CATÓLICA DE MACAU LEVAM FIÉIS À ÁSIA MENOR

Paróquia de Nossa Senhora de Fátima organiza peregrinação a Portugal

Pelo menos três grupos de fiéis vão deslocar-se em peregrinação a Portugal, em 2026. Na rota dos peregrinos de Macau estão locais como o Santuário de Fátima e o Santuário do Bom Jesus do Monte (Braga), mas também paragens menos habituais, como as do Caminho Português de Santiago.

A paróquia de Nossa Senhora de Fátima vai organizar, entre 6 e 20 de Maio do próximo ano, uma peregrinação de quinze dias a Portugal. A iniciativa, que pretende levar um grupo de trinta católicos locais a Fátima e a vários outros santuários do País, deverá culminar com a participação dos peregrinos nas celebrações do 13 de Maio, na Cova da Iria.

Promovida por iniciativa da Paróquia, a peregrinação tem um custo de 36 mil dólares de Hong Kong. Para além das viagens de avião, o montante inclui refeições, seguro de viagem e as deslocações dentro de Portugal.

O grupo irá permanecer no Santuário de Fátima, entre 11 e 14 de Maio, estando também previstas deslocações à Sé do Porto, ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego; à Basílica de Santa Luzia, em Viana do Castelo; ao Santuário do Bom Jesus do Monte, em Braga; e ao Santuário de Cristo Rei, em Almada.

A peregrinação organizada pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima é uma de três romagens que deverão levar católicos de Macau a alguns dos principais destinos portugueses de peregrinação. Especializada em turismo religioso, a agência de viagens Antonio, Ltd vai levar, no Verão, dois grupos de católicos a Portugal. Em parceria com uma associação católica local, a primeira peregrinação terá lugar entre 27 de Julho e 7 de Agosto. O objectivo é cumprir parte do Caminho Português de Santiago, terminando em Compostela – cidade onde o grupo deverá encerrar a caminhada.

A 13 de Agosto, a referida empresa vai regressar a Portugal para uma segunda expedição de dez dias, que deverá decorrer nos mesmos moldes.

Para além das peregrinações a Portugal e Espanha, a mesma agência vai organizar, entre 26 de Maio e 7 de Junho, uma peregrinação à Turquia e à Grécia, com os participantes a serem desafiados a recriar os passos de São Paulo e dos primeiros apóstolos na Ásia Menor.

«Os católicos locais que participem nesta peregrinação vão poder aprender que a fé é uma realidade histórica e não apenas um conjunto de crenças. Ao caminharem pelos locais por onde São Paulo pregou, em Corinto ou em Éfeso, ou ao permanecerem entre as ruínas das Sete Igrejas da Revelação, os peregrinos vêem a Bíblia transformar-se de um texto sagrado numa história tangível», explicou Zaneta Lou. «Vão poder perceber as privações que os primeiros católicos sofreram, ao visitar cidades subterrâneas onde os primeiros cristãos arriscaram tudo. Estes locais ainda hoje inspiram coragem e fé. Esta viagem revela a catolicidade da Igreja ao longo dos tempos, das perseguições dos primeiros séculos ao testemunho duradouro dos monges de Metéora. Em última análise, os participantes serão desafiados a abraçar o impulso para a evangelização, começando desde logo por Macau, inspirados pelo exemplo de São Paulo que procurou incansavelmente levar o Evangelho ao mundo», acrescentou a directora de operações da Antonio, Ltd.

A expedição à Ásia Menor abrange ainda passagens por Istambul, Pérgamo, Pamukkale, Salónica e Atenas, entre outros locais.

Marco Carvalho