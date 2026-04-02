DOMINGO DE RAMOS: SÉ E CARMO DERAM INÍCIO À SEMANA SANTA

Porque a glória terrena dos homens é efémera

A Igreja em Macau juntou-se à Igreja universal na celebração do início da Semana Santa, tendo as nove paróquias da diocese de Macau celebrado o Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, no passado dia 29 de Março.

A Missa das 9:00 horas em Chinês, na igreja da Sé Catedral, foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee, que à Assembleia de Fiéis explicou o significado da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém – recebido em gáudio pelo povo, sabendo que iria ser por este condenado à morte –, transpondo para os nossos dias: «A glória terrena dos homens é efémera», disse o prelado, numa tradução livre de Chinês para Português.

Antes da Eucaristia, ao sair do Paço Episcopal, D. Stephen Lee foi recebido por fiéis que o aguardavam no Largo da Sé, seguindo-se quatro diferentes momentos: leitura do Evangelho, reflexão, oração e bênção dos ramos.

Também na Sé Catedral, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, celebrou a Missa Dominical das 11:00 horas em Português, tendo igualmente lido o Evangelho no adro da igreja e abençoado os ramos. Na homilia, o sacerdote reiterou a ideia de os homens hoje idolatrarem os seus ídolos, sendo que amanhã são os mesmos que os condenam. Alertou ainda para o facto de muitas vezes os homens se condenarem a eles próprios, sem procurarem a verdadeira redenção.

E NA IGREJA DO CARMO, O CLARIM participou na Missa Antecipada, às 18:30 horas do último sábado, cujo alinhamento da cerimónia seguiu os mesmos preceitos. Desta feita, coube ao padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ, ler o Evangelho e abençoar os ramos dos fiéis que se concentraram no Largo do Carmo.

No dia seguinte, Domingo, o padre Eduardo também celebrou a Missa das 11 horas e 15, em Português, na qual participaram largas dezenas de fiéis.

Após a Eucaristia, foi rezada a Via Sacra pelas crianças da Catequese, às quais se juntarem pais, amigos e outros membros da comunidade de fiéis de língua portuguesa da igreja de Nossa Senhora do Carmo.

J.M.E.