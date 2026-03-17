DOCUMENTOS ESTÃO AO CUIDADO DA UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

Registos paroquiais de São Lourenço restaurados na cidade do Porto

A paróquia de São Lourenço enviou parte do seu acervo arquivístico para Portugal, para que seja submetido a um processo de conservação e restauro no campus da Universidade Católica Portuguesa (UCP), na cidade do Porto. O espólio em questão é constituído por 33 livros de registos paroquiais com assentos de baptismos, casamentos e óbitos, datados dos Séculos XVIII e XIX.

O projecto ganhou visibilidade pública através de publicações feitas nas redes sociais pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, onde a intervenção está a ser conduzida. A informação foi posteriormente confirmada a’O CLARIM pelo padre Cyril Law, que justificou a decisão de enviar o acervo para Portugal com a necessidade de impedir a degradação dos documentos e de salvaguardar património tido como fundamental para compreender a História do Catolicismo em Macau.

«O meu principal objectivo foi procurar garantir que não se deteriorassem mais ainda e, desse modo, permitir que sejam preservados para o futuro», explicou o pároco de São Lourenço.

O material está desde Janeiro a ser sujeito a um meticuloso processo de recuperação nas Oficinas de Conservação e Restauro da Escola das Artes da UCP no Porto. A intervenção vem sendo realizada no âmbito dos cursos de Licenciatura e Mestrado em Conservação e Restauro, sob a orientação técnica e científica de Adriana Ferreira, professora convidada da instituição.

Embora não tenham sido divulgados detalhes precisos sobre a data exacta dos livros ou os prazos previstos para a conclusão da empreitada, os 33 volumes deverão regressar ao território quando os procedimentos de restauro estiverem concluídos. O padre Cyril Law defende que mais importante do que discutir prazos é garantir que os documentos recebem o tratamento profissional mais adequado. O também chanceler da diocese de Macau excluí, no entanto, a possibilidade de os registos paroquiais poderem vir a ser expostos publicamente depois de regressarem a Macau.

«Não temos pressa para que os livros regressem a Macau. O mais importante é que sejam alvo de tratamento profissional. O processo pode demorar o tempo que demorar», disse, acrescentando: «Estou a contar com o trabalho destes futuros especialistas para que conduzam uma avaliação académica adequada. Como se tratam de registos pessoais privados, são documentos com um carácter reservado e não se destinam a exibição pública».

De acordo com informações divulgadas pela Escola das Artes da UCP, o principal objectivo deste trabalho passa por garantir a preservação da integridade física e informativa do acervo da paróquia de São Lourenço, protegendo-o contra a degradação natural do tempo e permitindo que continue a servir como testemunho patrimonial para as futuras gerações.

Os 33 volumes representam uma fonte fundamental para um conhecimento mais aprofundado da história da comunidade macaense, ao reflectirem dois séculos de vida religiosa, familiar e social numa das mais antigas paróquias da cidade de Macau.

M.C.