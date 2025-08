DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS FOI ASSINALADO NO DOMINGO

Paróquia da Sé homenageou os mais velhos

A paróquia da Sé Catedral ofereceu no passado Domingo, 27 de Julho, uma pequena lembrança aos idosos que participaram na Missa Dominical. A Igreja Católica comemorou, no fim-de-semana, a quinta edição do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, iniciativa criada em 2021 pelo Papa Francisco, com o objectivo de homenagear, reconhecer e valorizar a importância dos mais velhos na transmissão de valores e de tradições, e na afirmação de virtudes como a sabedoria, a prudência ou a dignidade.

A efeméride coincide com a celebração da Festa litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, que se comemora a 26 de Julho. Os pais da Virgem Maria – e avós de Jesus Cristo – são considerados os padroeiros dos avós. Pessoas de profunda fé e de confiança em Deus, São Joaquim e Santa Ana educaram a filha Maria no caminho da fé e alimentaram o seu amor pelo Criador, preparando-a para a sua missão. O exemplo do casal inspirou o Papa Francisco, que instituiu a data com o propósito de combater “a venenosa cultura do descarte” de que os idosos são vítimas nas sociedades contemporânea.

O exemplo de São Joaquim e Santa Ana deu também o mote ao pequeno adereço – um leque estampado com a imagem de ambos os santos – que a paróquia da Sé ofereceu aos idosos e aos avós que acederam ao apelo feito por D. Stephen Lee ao longo de toda a semana. O prelado instou as famílias a participarem na Missa, na companhia dos seus familiares idosos, prestando-lhes o apoio necessário para que pais e avós, ou outros membros da família, pudessem também comungar da graça da Eucaristia. No final da Missa, cerca de meia centena de idosos receberam a pequena lembrança, como forma de agradecimento pelo contributo dado pelos idosos para a vida da Igreja.

«Neste Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, a igreja da Sé Catedral preparou alguns presentes para os avós e para as pessoas idosas. Estes presentes são uma forma de agradecimento: por causa de vós, idosos, hoje temos os netos na igreja. Os poucos jovens que hoje vemos na igreja estão cá por causa dos avós, que rezam por eles, que os puxam para a igreja, que os acordam aos Domingos para ir à Missa», defendeu o padre Sheldon d’Souza, que celebrou a Missa Dominical em Português.

No Vaticano, Leão XIV celebrou pela primeira vez o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos na qualidade de Sumo Pontífice. A efeméride esteve este ano subordinada ao tema “Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança”, em consonância com os desígnios que presidem às celebrações do Ano Santo. Perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, Leão XIV destacou a importância de rezar com confiança e defendeu que ninguém se pode dirigir a Deus como Pai para depois se mostrar «duro e irrepreensível com os outros».

No passado dia 10, o Papa publicou a sua primeira mensagem alusiva à celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, em que denuncia a solidão e o abandono a que estão votados os mais velhos, tanto na sociedade em geral, como nas comunidades católicas. No mesmo documento, apelou a uma “mudança de atitude”, para que que possa promover uma maior responsabilidade por parte de toda a Igreja.

M.C.