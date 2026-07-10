D. JOSÉ ORNELAS, SCJ, PARTICIPARÁ NAS CELEBRAÇÕES DO JUBILEU DIOCESANO

Bispo de Leiria-Fátima visita Macau no final de Outubro

D. José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, visita Macau entre 30 de Outubro e 1 de Novembro, naquele que será o ponto alto das comemorações com que a comunidade católica de língua portuguesa vai assinalar o 450.º aniversário da diocese de Macau. As celebrações trazem ainda ao território o músico brasileiro Nilton Júnior e o padre Peter Stilwell, antigo reitor da Universidade de São José.

O bispo da diocese portuguesa de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, é a figura central do programa comemorativo com que a comunidade católica de língua portuguesa vai assinalar, no Outono, o 450.º Aniversário da Diocese de Macau. Anunciada no passado fim-de-semana pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, no final da Missa Dominical da paróquia da Sé Catedral, a visita episcopal está agendada para os dias 30 e 31 de Outubro e 1 de Novembro.

A deslocação de D. José Ornelas ao território constitui o apogeu do programa de comemorações com que a comunidade lusófona irá celebrar o jubileu diocesano, ao aproximar o Santuário de Fátima da comunidade católica local. A presença do prelado, argumenta o padre Daniel, é um gesto de comunhão espiritual significativa para um território em que a devoção à Virgem do Rosário de Fátima está profundamente enraizada. «No final do mês de Outubro vamos receber uma visita muito especial. O senhor bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, virá a Macau. Sei que todos vós, quando se deslocam a Portugal, gostam de visitar Fátima. Este ano, Fátima virá até nós através do seu bispo. Nos dias 30 e 31 de Outubro e 1 de Novembro, o bispo de Fátima estará entre nós», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

JUBILEU DIOCESANO EM PORTUGUÊS

Para além de D. José Ornelas, a organização do programa de celebrações traz também outras duas figuras de relevo. Antes da chegada a Macau do bispo de Leiria-Fátima, a pastoral de língua portuguesa da diocese de Macau comemora o jubileu diocesano entre 11 e 18 de Outubro, com uma semana de iniciativas dedicadas em exclusivo aos falantes de Português. O período, recordou o padre Daniel, foi estrategicamente escolhido para coincidir com as celebrações da última aparição da Virgem Maria na Cova da Iria, a 13 de Outubro. Neste âmbito, o sacerdote apelou aos fiéis para que se associem às comemorações e sublinhou a importância dos festejos como elemento de fortalecimento e coesão da comunidade. «Espero que todos permaneçam em Macau entre os dias 11 e 18 de Outubro. O dia 13 de Outubro é o dia em que se celebra a última aparição de Nossa Senhora de Fátima», apontou, acrescentando: «Teremos entre nós um músico católico brasileiro, o Nilton Júnior, que vai actuar num espectáculo musical e participar em várias actividades na nossa comunidade. Teremos também em Macau o antigo reitor da Universidade de São José, o padre Peter Stillwell. Muitos conhecem o padre Peter e ele também voltará a estar entre nós».

MÚSICA E MISSÃO

Natural de Campinas, no Estado de São Paulo, Nilton Júnior é um cantor, compositor e missionário católico brasileiro, que se notabilizou no panorama da música religiosa contemporânea e pela sua ligação à Renovação Carismática Católica e à Comunidade Pantokrator. Consagrado e abertamente celibatário desde a década de 2000, Nilton Júnior optou por um ministério marcado por uma forte vertente de evangelização da juventude. O artista – um rosto bem conhecido da TV Canção Nova, com a qual mantém uma parceria de longa data – combina música, pregação e actividades missionárias, com o objectivo de chegar ao coração dos mais novos.

Em Macau, Nilton Júnior vai actuar, a 17 de Outubro, num espectáculo musical destinado ao grande público, mas também integrar algumas iniciativas comunitárias. «Não temos ainda informações mais desenvolvidas sobre o programa comemorativo, porque as iniciativas estão ainda dependentes da confirmação dos locais. Alguns temas também ainda não estão bem definidos e por agora as informações que podemos divulgar são de uma natureza mais geral», explicou o padre Daniel em declarações a’O CLARIM. Segundo ele, «ainda há alguns detalhes que só devem estar completamente esclarecidos no começo de Setembro. Há aspectos que estão pendentes porque dependemos da confirmação de outras pessoas, sobretudo no que toca à disponibilidade de alguns dos locais onde esperamos poder organizar algumas das iniciativas. Por outro lado, o bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, ainda não enviou o tema oficial que vai presidir à sua visita a Macau».

A abordagem musical de Nilton Júnior foca-se na adoração, na oração e na experiência de intimidade com Deus. O músico procura aliar o profissionalismo artístico a uma forte carga espiritual, através de iniciativas como o projecto “Juventude Fiel”, levada a cabo pela Comunidade Pantokrator, a qual promove retiros, grupos de oração e acções de evangelização em diversos locais. Em Macau, o programa de actividades que envolve o músico brasileiro é vasto e foi pensado para agregar católicos de diferentes idades.

O arranque dos eventos está agendado para 11 de Outubro, dia em que Nilton Júnior orientará a formação “Jovem Católico na Sociedade Actual”, dirigida a jovens com idades compreendidas entre os doze e os quinze anos de idade. No dia seguinte, 12 de Outubro, o músico será responsável pela animação da Missa da Festa de Nossa Senhora Aparecida, a ser celebrada na igreja de São José Operário. A colaboração do cantor com a diocese de Macau irá estender-se à “Noite da Família”, no dia 13, e à coordenação de uma “Oficina Musical”, dedicada ao Coro da Sé e a todos os interessados, no dia 14.

A programação prossegue a 15 de Outubro com a participação de Nilton Júnior num momento de convívio com os idosos e condução de cânticos durante a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Após participar numa caminhada com jovens, em Coloane, no dia 17 de Outubro, Nilton Júnior actuará num espectáculo aberto a toda a comunidade. A colaboração do artista nas celebrações do 450.º Aniversário da Diocese de Macau termina no dia 18 de Outubro, com um almoço de confraternização, seguido de uma actividade de desporto e recreação que deverá realizar-se na Praia de Hác-Sá com os jovens da comunidade católica de língua portuguesa.

Marco Carvalho