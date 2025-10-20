CONGREGAÇÃO DOS SACERDOTES DO CORAÇÃO DE JESUS (DEHONIANOS)

Modernidade ao serviço da Tradição

Os Dehonianos são uma congregação religiosa católica, fundada em 1878 pelo Padre Leão Dehon, em Saint-Quentin (França). A sua história é marcada pela fundação da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, com o carisma do amor e da reparação em Cristo, actuação na área social e missionária, e uma rápida expansão internacional, estando hoje presente em mais de quarenta países.

Léon-Gustave Dehon nasceu em La Capelle, a 14 de Março de 1843, e faleceu em Bruxelas, a 12 de Agosto de 1925. Foi ordenado sacerdote em 1868, na Basílica de São João de Latrão, em Roma. A maior obra que deixou foi a Congregação dos Sacerdotes do (Sagrado) Coração de Jesus, também conhecida como Congregação dos Padres Dehonianos, em associação ao seu carisma. Foi um missionário com grande actividade pastoral e apostólica, e um verdadeiro defensor da Doutrina Social da Igreja. Como já se percebeu, nutria uma grande devoção e um profundo amor ao Sagrado Coração de Jesus e ao compromisso social e apostólico, na união com Cristo, em reparar as feridas da sociedade e tornar o amor de Deus conhecido.

Nos primeiros anos após ser ordenado, o Padre Dehon foi um pároco dedicado. Com efeito, foi sacerdote da diocese de Soissons, coadjutor da paróquia de Saint-Quentin e director do Colégio São João. Em 1878, em Saint-Quentin, fundou a Congregação para dar resposta a um profundo desejo de vida espiritual e de serviço. Sob a autorização do bispo diocesano, iniciou-se o noviciado e a Primeira Profissão deu-se a 28 de Junho de 1878. A nova Congregação tomou primeiramente o nome de Oblatos do Sagrado Coração. O Fundador pretendia dotar a Igreja de um novo Instituto religioso apostólico que vivesse o seu modo de traduzir o Evangelho e a sua experiência de fé. Como quase sempre, os começos foram difíceis e o Padre Dehon passou por diversas provações, que ultrapassou com humildade e determinação, espírito de fé e de entrega total aos desígnios de Deus. Depois de várias vicissitudes, como a supressão pela Santa Sé, a Congregação viveu uma refundação em 1884, renascendo com o nome oficial de Sacerdotes do Coração de Jesus. A tenacidade do Padre Dehon alimentou sempre a sua determinação.

A Congregação expandiu-se rapidamente, atingindo uma irradiação em mais de quarenta países em todos os continentes. Inicialmente, estava centrada na Europa, sendo que esteve quase dez anos restrita à diocese de Soissons. Com o passar do tempo, as missões ganharam autonomia e a Congregação tornou-se internacional, contando em 1928 com cerca de mil membros e presença na Europa, América, Ásia e África.

Os dehonianos estão envolvidos numa série de actividades, incluindo trabalho paroquial, obras sociais, educação, comunicação, formação religiosa e missões. O carisma herdado do Padre Dehon estendeu-se também aos leigos e a outros institutos seculares, formando a Família Dehoniana. Em 1960 ultrapassavam os três mil efectivos, com particular destaque para a Europa e a América do Norte. Hoje em dia são um pouco menos, mas mais centrados no Hemisfério Sul, acompanhando a tendência de transferência das polaridades geográficas da Igreja.

A Ásia é o continente mais recente na história das missões da Congregação, não só pela média de idade dos seus membros (38 anos), mas também pela formação mais recente das respectivas entidades. A mais antiga presença é na Indonésia, cuja história dehoniana começou em 1924. As restantes presenças são bastante mais recentes: Filipinas, 1989; Índia, 1994; Vietname, 2005; Taiwan, 2013. Na Ásia, uma das facetas mais notórias é o espírito de colaboração com os leigos. Em Macau, os dehonianos marcam presença desde 2016, com cinco padres e quatro irmãos religiosos. Também estão em Hong Kong, com quatro padres.

Em Portugal, regista-se a chegada dos primeiros missionários dehonianos em 1946, que viriam vinte anos depois a constituir a Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (27 de Dezembro de 1966), uma circunscrição com implantação e acção no País. Promove uma pastoral juvenil, orientada para a justiça social; está muito envolvida na Catequese de jovens e adultos, e é muito vocacionada para a pastoral bíblica, entre várias outras actividades de vivência do carisma do Padre Fundador, que há cem anos partiu para a Casa do Pai.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa