CONFERÊNCIA DISCUTE FOMENTO DAS VOCAÇÕES NO SEIO DA FAMÍLIA A 9 DE MARÇO

Pais como construtores de fé

O bispo D. Stephen Lee vai moderar, no início de Março, uma conferência sobre o fomento das vocações religiosas no seio da família. A iniciativa tem como palestrantes o padre salesiano Yip Tai Ho e Ho Man Kong, membro da Comissão Pastoral para o Casamento e a Família da Diocese de Hong Kong.

A diocese de Macau vai assinalar o Dia Diocesano da Família com uma conferência, moderada pelo bispo D. Stephen Lee. O objectivo principal é discutir o papel e a importância da família no fomento das vocações religiosas. Agendada para 9 de Março, a iniciativa decorre no auditório do Centro Diocesano, na Rua Formosa, e tem como oradores convidados o padre Yip Tai Ho, actual supervisor do Instituto Diocesano, e Ho Man Kong, membro da Comissão Pastoral para o Casamento e a Família da vizinha diocese de Hong Kong.

Intitulada “As Vocações Começam em Casa”, a conferência tem como ponto de partida a perspectiva, defendida pelo Papa Francisco a 30 de Abril do ano passado, durante a celebração da 60.ª Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, de que «a vocação é uma dádiva, uma missão, uma nova vida e uma fonte de verdadeira alegria».

A diocese de Macau pretende dar a compreender aos participantes o papel e a responsabilidade da família no fomento das vocações, bem como a importância de se nutrir o discernimento vocacional junto das gerações mais novas.

A participação na conferência está limitada a sessenta pessoas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas junto da Comissão Organizadora do Dia Diocesano da Família.

PROMOVER O DISCERNIMENTO

A diocese de Macau promove, até 8 de Dezembro (Dia da Imaculada Conceição), o Ano Diocesano das Vocações, com as paróquias, comissões e organizações de fiéis a desdobrarem-se em iniciativas com o propósito de promover a cultura vocacional junto dos mais novos. A Comissão Diocesana da Juventude, que vem organizando desde Novembro visitas mensais a diferentes congregações religiosas, tem sido particularmente activa no desígnio de promover o discernimento vocacional junto da comunidade, das escolas e das famílias do território.

A 24 de Fevereiro, um grupo de jovens, liderado por Bosco Chan, director do organismo, irá visitar as instalações do Seminário de São José, revelou Tammy Chio, vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, em declarações a’O CLARIM: «Como é do conhecimento público, a Comissão mobiliza todos os meses um grupo de jovens e organiza visitas a diferentes congregações e institutos religiosos. Este mês, por ocasião do Ano Novo Lunar, temos agendada uma visita ao bispo D. Stephen Lee e às instalações do Seminário de São José. Esta iniciativa ocorre entre as 16:00 e as 19:00 horas e é conduzida pelo nosso director, o senhor Bosco Chan».

A Comissão Diocesana da Juventude assinalou, na quarta-feira, a entrada no Ano do Dragão com um evento aberto à população, dinamizado nas instalações do organismo. A organização convidou miúdos e graúdos para um ateliê de escrita de “fai chun”, os papéis votivos com que são tradicionalmente transmitidos os votos e desejos de Ano Novo.

Marco Carvalho