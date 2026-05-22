COM O OBJECTIVO DE ANGARIAR FUNDOS PARA MISSÃO JUVENIL A ANGOLA

Dia de África comemorado na Casa Ricci

A Casa Ricci, na praia de Cheoc Van, acolhe na tarde deste Domingo as comemorações do Dia de África. Organizada pela pastoral de língua portuguesa das paróquias de Nossa Senhora do Carmo e da Sé Catedral, a iniciativa pretende congregar as comunidades dos países africanos de expressão portuguesa numa tarde de convívio, cultura, solidariedade e oração.

A exemplo do que sucedeu há um ano, o evento tem o propósito de angariar fundos para a missão juvenil que, em Agosto, vai levar um grupo de seis jovens de Macau a Luena, a maior das catorze dioceses de Angola. Contudo, o objectivo principal é reunir a comunidade lusófona, os naturais de África que vivem no território e «os amigos chineses que se queiram associar» a uma tarde de convívio e celebração onde haverá comida africana, música e actividades para os mais novos.

«É uma celebração das comunidades de língua portuguesa, mas também da comunidade chinesa. Vamos rezar por África, vamos ajudar África e vamos congregar os muitos africanos que vivem em Macau. Queremos atrair também as pessoas que, apesar de serem portuguesas, nasceram em África. São africanos também e têm uma relação muito especial com África. Congregar a comunidade lusófona é o principal objectivo. Depois, se for possível, angariar alguns fundos para ajudar a financiar a Missão a Angola», explicou o padre Eduardo Emilio Agüero, SCJ.

A angariação de fundos tem, pois, uma relevância secundária face ao carácter festivo do evento. As celebrações do Dia de África arrancam por volta das 13:00 horas, depois de terminada a Eucaristia na igreja de Nossa Senhora do Carmo. Durante a tarde, serão servidos pratos típicos de países como Cabo Verde, Angola e Moçambique. O programa comemorativo do Dia de África inclui também momentos musicais, uma oficina de pinturas faciais e outros momentos lúdicos destinados às crianças.

A actuação de Djandira Silva, cantora brasileira radicada em Macau, é um dos destaques das celebrações do Dia de África. «Há pessoas que se disponibilizaram para cozinhar e que vão oferecer algumas iguarias típicas. Por outro lado, vamos ter também música. A Djandira Silva vai actuar e temos outras pessoas que também vão colaborar: temos “face painting” para crianças, bolas para oferecer e outras actividades», elencou o padre Eduardo. «Na igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Eucaristia é às 11 horas e 15, como habitualmente. Após a Missa, vamos para a Casa Ricci; a celebração começa por volta da uma da tarde (13:00 horas) e prolonga-se até às sete da tarde (17:00 horas). Todos são bem-vindos», acrescentou o vigário paroquial da igreja de Nossa Senhora do Carmo para a comunidade de língua portuguesa.

O programa de comemorações do Dia de África contempla ainda um momento de oração pelo continente africano e pelo sucesso da Missão a Angola. Um dia antes, ou seja, amanhã (sábado), as instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa, acolhem um “workshop” de preparação de terços artesanais, que serão entregues às crianças da diocese de Luena pelos jovens que vão participar na Missão Juvenil a Angola.

M.C.