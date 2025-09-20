Papa criou Diocese e nomeou primeiro Bispo

Após ter extinto as dioceses chinesas de Xiwanzi e Xuanhua, o Papa erigiu a diocese de Zhangjiakou, na Província de Hebei. Para bispo da nova circunscrição eclesiástica nomeou o padre D. Joseph Wang Zhengui, que conta a partir de agora com a ajuda de D. Joseph Ma Yan’en, ex-bispo de Xiwanzi. Quanto ao ex-bispo de Xuanhua, Augustin Cui Tai, este viu ser-lhe reconhecida civilmente a dignidade episcopal. Todas estas movimentações foram há dias reconhecidas por Pequim.

O Vaticano anunciou que o novo bispo de Zhangjiakou foi ordenado após nomeação de Leão XIV, que aprovou a sua “candidatura no âmbito do acordo provisório” entre a Santa Sé e Pequim.

Há dois meses, o Papa suprimiu as dioceses de Xiwanzi e Xuanhua, criando a diocese de Zhangjiakou. Posteriormente, nomeou D. Joseph Wang Zhengui como seu primeiro bispo.

Segundo a Santa Sé, a decisão resultou do “desejo de promover o cuidado pastoral do rebanho do Senhor e de atender mais eficazmente ao seu bem espiritual”.

A diocese de Zhangjiakou tem uma população total de quatro milhões de habitantes, dos quais cerca de 85 mil são católicos, com 89 sacerdotes, precisa o Vaticano.

Recorde-se que a Santa Sé e a República Popular da China assinaram um acordo provisório sobre a nomeação de bispos, a 22 de Setembro de 2018, sendo desde então renovado a cada dois anos. Este documento não diz respeito às relações diplomáticas entre a Santa Sé e a China, mas ao processo de nomeação de bispos, com o objectivo de permitir que todos os católicos tenham bispos em comunhão com o Papa e reconhecidos por Pequim.

BISPO AUXILIAR TAMBÉM RECONHECIDO

Dias após ter anunciado a ordenação de D. Joseph Wang Zhengui como bispo de Zhangjiakou, o Vaticano tornou público que Pequim reconheceu igualmente a nomeação de D. Joseph Ma Yan’en para bispo auxiliar da mesma diocese.

À semelhança de D. Joseph Wang Zhengui, o bispo D. Joseph Ma Yan’en foi nomeado “no âmbito do diálogo relativo à aplicação do Acordo Provisório entre a Santa Sé e a República Popular da China”, indica uma nota da Sala de Imprensa do Vaticano. D. Joseph Ma Yan’em foi bispo da diocese de Xiwanzi até ser entretanto extinta por Leão XIV.

O director da Sala de Imprensa do Vaticano assinalou, em declaração divulgada “online”, que «estes acontecimentos, fruto do diálogo entre a Santa Sé e as autoridades chinesas, constituem um passo importante no caminho comunitário da nova diocese».

Na mesma ocasião, Matteo Bruni afirmou: «É com satisfação que se toma conhecimento de que hoje, por ocasião da tomada de posse do cargo de bispo auxiliar de Zhangjiakou por S. Ex.ª D. Joseph Ma Yan’en, o seu ministério episcopal é também reconhecido para efeitos do ordenamento civil. Da mesma forma, é também reconhecida civilmente a dignidade episcopal de S. Ex.ª D. Augustin Cui Tai, bispo emérito de Xuanhua [a segunda das dioceses extintas]».

J.M.E. com ECCLESIA