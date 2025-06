CERIMÓNIA FOI REALIZADA NA IGREJA DO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ

Padre Jaroslaw Duraj professou Últimos Votos

O padre Jaroslaw Duraj, SJ, professou no passado sábado os seus Últimos Votos. O ritual, que foi celebrado durante Missa de Acção de Graças, na igreja do Seminário de São José, permitiu a incorporação definitiva do sacerdote polaco no corpo apostólico da Companhia de Jesus (Jesuítas).

A Igreja Católica celebra a 31 de Maio a Festa da Visitação de Nossa Senhora. A Solenidade teve este ano uma dimensão ainda mais especial para o padre Jaroslaw Duraj, SJ. O sacerdote polaco professou os Últimos Votos na Companhia de Jesus, em cerimónia celebrada no último sábado, na igreja do Seminário de São José, ficando definitivamente incorporado no corpo apostólico da ordem religiosa fundada por Santo Inácio de Loyola, 22 anos depois de ter sido ordenado sacerdote.

A Missa de Acção de Graças foi presidida pelo padre Stephen Tong, superior provincial da Companhia de Jesus na China continental, e concelebrada pelo padre Jaroslaw Paszynski, superior provincial da Companhia de Jesus no Sul da Polónia, e pelo padre Fernando Azpiroz, actual superior da Companhia de Jesus em Macau. Na cerimónia, que fez culminar o percurso pessoal iniciado há 33 anos pelo padre Duraj, participaram cerca de vinte missionários jesuítas, provenientes de vários pontos do planeta.

No início da Missa de Acção de Graças, o padre Stephen Tong lembrou que a profissão dos Últimos Votos significa bem mais do que apenas a entrada formal na Companhia de Jesus. É também, segundo o superior provincial dos jesuítas na China, o assumir de um compromisso perpétuo que se traduz pela dedicação e pelo serviço integral a Deus e ao outro.

Depois de ter proferido os Últimos Votos, o padre Duraj fez uma breve revisão do seu percurso de 33 anos na Companhia de Jesus, assumindo que o seu maior desejo foi desde sempre o de se tornar missionário, na senda do exemplo e da espiritualidade de Santo Inácio de Loyola. No discurso de agradecimento que proferiu, o sacerdote deixou um agradecimento especial ao padre Yves Raguin. O amor e o entusiasmo do sacerdote francês pela vocação missionária, confessou o padre Duraj, trouxeram-lhe grande inspiração e encorajamento.

Também chamada de profissão de Votos Solenes, a profissão dos Últimos Votos representa a incorporação definitiva na Companhia de Jesus. Para além dos três votos da vida religiosa – Pobreza, Castidade e Obediência –, os Últimos Votos incluem um quarto voto de “disponibilidade especial” ao Papa e uma promessa de especial cuidado na educação das crianças. No final da celebração, fazem-se cinco votos relativos à vida interna da Companhia, chamados Votos de Sacristia.

Marco Carvalho