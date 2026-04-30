CERIMÓNIA EUCARÍSTICA TEVE LUGAR EM TAIPÉ, APÓS ENCONTRO DE DOIS DIAS

Bispos de Macau, Hong Kong e Taipé celebraram Missa conjunta
D. Stephen Lee concelebrou Missa de Acção de Graças, em Taipé, com o bispo de Hong Kong e com o arcebispo de Taipé. O prelado deslocou-se a Taiwan, no final da semana passada, para um encontro episcopal de dois dias.
Os bispos das dioceses de Macau e Hong Kong, e da arquidiocese de Taipé, celebraram Missa de Acção de Graças, a 23 de Abril, na chancelaria da arquidiocese de Taipé. A celebração foi o culminar de um encontro de dois dias entre os responsáveis das jurisdições eclesiásticas das três regiões.
A Eucaristia foi presidida pelo arcebispo de Taipé, D. Thomas Chung, tendo sido concelebrada por D. Stephen Lee, pelo bispo de Hong Kong, cardeal D. Stephen Chow, e ainda pelo bispo auxiliar da RAEHK, D. Joseph Ha. A Missa contou ainda com a participação de outros oito bispos que integram a Conferência Episcopal de Taiwan.
Na homilia que proferiu na ocasião, o arcebispo D. Thomas Chung destacou a mensagem do Evangelho do dia, no qual Jesus Cristo se apresenta como «o pão da vida». O epíscopo lembrou que a aceitação da Eucaristia concede aos fiéis «a força e a esperança necessárias» para enfrentar os desafios do quotidiano e para perseveraram na vida cristã.
Depois da Missa, os bispos conduziram uma sessão informal de diálogo e troca de experiências. O encontro realizado no outro lado do Estreito integra-se numa série de iniciativas regulares que visam uma maior colaboração entre as dioceses de Macau e Hong Kong e a arquidiocese de Taipé, destinadas a fortalecer a comunhão e a coordenação pastoral entre diferentes comunidades católicas de língua chinesa. Ao longo dos últimos meses foram várias as delegações de Taiwan que visitaram Macau, sobretudo em peregrinação ou por razões de cariz académico.
A iniciativa arrancou na noite de 22 de Abril, com uma acção de intercâmbio que juntou à mesma mesa vários bispos chineses, tendo o arcebispo da arquidiocese malaia de Kuching, D. Simon Poh, também participado nos trabalhos.
A reunião terminou sem que novas orientações pastorais ou decisões administrativas tenham sido anunciadas, uma vez que foi dada prioridade à oração comum, à partilha fraterna e ao reforço dos laços entre as dioceses. Apesar de não ter sido anunciada em grande escala, a iniciativa contou com uma vasta cobertura por parte dos canais oficiais da arquidiocese de Taipé, que publicou diversos tipos de conteúdos em redes e plataformas sociais, como o Facebook ou o YouTube.
Marco Carvalho
PHOTO CREDITS: Arquidiocese de Taipé