CARTA PASTORAL PARA O DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS DE 2025 DA DIOCESE DE MACAU

Manter a esperança, acolher os idosos com carinho

Queridos irmãos e irmãs em Cristo,

Neste Ano Jubilar cheio de graças, o Papa Leão XIV, na sua mensagem para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos deste ano, escreveu: “a esperança é, em todas as idades, perene fonte de alegria. Além disso, quando é provada pelo fogo de uma longa existência, torna-se fonte de uma bem-aventurança plena”. Isto permite-nos apreciar profundamente que a esperança é uma fonte constante de alegria, independentemente da idade. O Papa também mencionou que Deus muitas vezes chama as pessoas na sua velhice para participar no Seu plano de salvação. Os exemplos de Abraão, Sara e Moisés mostram-nos que, aos olhos de Deus, a velhice é um tempo abençoado e gracioso.

Com esta esperança que vem da fé, partilho convosco que o “Inquérito à Situação Actual dos Idosos Católicos em Macau”, realizado em conjunto pela Diocese e pela Universidade de São José, foi concluído com sucesso. Agradeço sinceramente a todas as paróquias pelo seu forte apoio, a todos os paroquianos pela sua participação activa e a todos os inquiridores pela sua dedicação altruísta. Foi graças aos vossos esforços conjuntos que todo o projecto pôde decorrer sem problemas. Agradeço a Deus pela generosidade de todas as partes.

Os resultados deste inquérito não são apenas uma análise de dados, mas também um esforço para ouvir genuinamente, junto das paróquias, as vozes dos nossos irmãos e irmãs idosos. Permitem-nos ver que, em Macau – sociedade onde o índice de envelhecimento subiu para 106,1% [1] –, os nossos idosos são testemunhas de esperança, mas também enfrentam algumas dúvidas e preocupações físicas, mentais e espirituais.

Desde os tempos bíblicos, o conceito de “Ano Jubilar” tem sido entendido como um tempo de libertação e liberdade. Partindo do espírito do Ano Jubilar, somos chamados a ajudar os idosos a experimentar a “libertação”, a resolver os inconvenientes da vida, a aliviar o desconforto físico e, especialmente, a libertarem-se da solidão e do abandono, para redescobrirem os momentos livres que Deus deu a cada vida preciosa. O Papa lembra a todos os fiéis que este ano é o momento certo para colocar esta missão em prática [2].

O relatório da pesquisa mostra que 33% dos idosos que participaram na pesquisa sentem baixa satisfação com a vida. Gostaria de salientar que aqueles que participaram no questionário não são estranhos que nunca conhecemos, mas irmãos e irmãs que vemos todos os dias nas paróquias. Os resultados da pesquisa significam que estão a enfrentar alguns desafios e precisam urgentemente que compreendamos melhor quais as razões: se o que está a afectar a alegria dos seus corações é devido à saúde física, a dificuldades financeiras ou à solidão espiritual [3]. O “amor” é o valor central da fé cristã. Portanto, convido sinceramente todos os fiéis, independentemente da sua idade, a transformar o cuidado na acção mais sincera – talvez apenas um telefonema de saudação, ouvindo pacientemente a situação em que se encontram; talvez visitando os idosos em casa ou na paróquia, encontrando-os e conversando com eles, e dando-lhes pequenos presentes; ou simplesmente, quando se encontrarem na paróquia, tomando a iniciativa de cuidá-los e acompanhá-los, aprendendo uns com os outros, fazendo com que se sintam valorizados.

A Igreja está preocupada com as necessidades dos idosos e está actualmente a preparar o “Grupo de Trabalho para o Cuidado dos Idosos” através da Comissão Diocesana para a Vida. Rezamos para que, sob a orientação do Espírito Santo, o grupo combine os resultados da investigação, ouça as opiniões dos párocos, paroquianos e profissionais, e planeie e promova a implementação dos trabalhos com vista a cuidar do bem-estar físico, mental e espiritual dos idosos. O desenvolvimento deste projecto também requer a sabedoria e o apoio da fé de todas as partes.

Queridos idosos, vós sóis os tesouros da Igreja e o fundamento da nossa fé. A vossa própria vida é um Evangelho vivo. O falecido Papa Francisco, durante a sua última hospitalização, escreveu: “O nosso físico é débil mas, mesmo assim, nada nos pode impedir de amar, de rezar, de nos doarmos, de sermos uns pelos outros, na fé, sinais luminosos de esperança” [4]. O vosso amor pelas vossas famílias, a vossa perseverança na oração e a fé que viveram ao longo dos anos são as interpretações mais poderosas desta afirmação.

Irmãos e irmãs no Senhor, celebremos juntos o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, enviando calor aos idosos com amor e carinho, e sentindo o apoio da família da Igreja. Que a bênção da Virgem Maria esteja sempre convosco e que a paz e a alegria encham os vossos corações.

Deus vos abençoe!

+ Stephen Lee Bun-sang

Bispo da Diocese de Macau

27 de Julho de 2025

V Dia Mundial dos Avós e dos Idosos

[1] “Estatísticas demográficas de Macau referentes ao ano 2023 e ao quarto trimestre”: O índice de envelhecimento atingiu 106,1%, o que significa que para cada 100 jovens há cerca de 106 idosos.

[2] Mensagem do Santo Padre Leão XIV para o V Dia Mundial dos Avós e dos Idosos.

[3] “Relatório sobre a Situação Actual dos Idosos Católicos em Macau”.

[4] Papa Francisco, Manuscrito da Oração do Ângelus de 16 de Março de 2025.