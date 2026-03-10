Vocação ao serviço dos pobres

A presença dos Camilianos na Ásia começou na China, em 1946. Após a sua expulsão em 1952, a experiência missionária inicial na região transformou-se com renovado vigor, levando a Ordem a alargar a sua actividade a dez países asiáticos. Ao longo desta jornada, foi sempre dada especial atenção à formação dos futuros missionários, não só para as igrejas locais, mas também para o serviço em outros países do mundo.

De 18 a 24 de Janeiro deste ano, decorreu em Luodong, na ilha de Taiwan, um encontro de missionários camilianos de Itália, que trabalham não só em Taiwan, como também nas Filipinas e na Indonésia. Foi um encontro significativo que contou com a participação de sete missionários, que juntos somam um legado extraordinário de 399 anos de trabalho missionário.

O tema do encontro, “Carisma e Missão”, foi moderado pelo padre Amelio Troietto, médico e missionário nas Filipinas. O foco centrou-se na reinterpretação da experiência missionária à luz do carisma de São Camilo de Lellis, sendo destacado o facto de “como a fidelidade no serviço aos doentes e aos pobres continua a gerar obras, vocações e esperança”.

O encontro em Luodong demonstrou como a longa experiência se torna uma mais-valia para a Missão. Estes missionários, agora homens com considerável experiência, testemunharam que com boa vontade, confiança na Providência e o apoio de muitos amigos generosos ainda é possível realizar verdadeiros “milagres do bem” para o Evangelho, para a Igreja e para a Ordem de São Camilo. Uma lembrança marcada por uma gratidão activa, que alimenta o presente e possibilita futuras obras de caridade da Missão Camiliana na Ásia.

Em Taiwan, onde os Camilianos estão presentes há 74 anos, as instituições da Ordem testemunham um longo e profícuo compromisso com a saúde: dois hospitais – o Hospital Santa Maria em Luodong, com aproximadamente setecentas camas, e o Hospital São Camilo em Magong, actualmente em remodelação, com mais de 150 camas –, um centro para pessoas com deficiência que acolhe 230 utentes, um lar de idosos com 110 camas, uma escola de enfermagem com mais de mil alunos e um centro de dança cultural. Na área da Pastoral, os Camilianos são responsáveis por doze pequenas paróquias, cinco das quais localizadas em regiões montanhosas onde a população vive em extremo isolamento.

Nas Filipinas, onde os Camilianos trabalham há 51 anos, foram construídos três pequenos hospitais, três clínicas de ambulatório e um lar de idosos. Os missionários prestam também assistência pastoral em três paróquias e actuam como capelães em vários grandes hospitais de Manila e Davao, levando o consolo evangélico a centenas de pessoas que sofrem.

Na Indonésia, onde os Camilianos se estabeleceram há dezasseis anos, o trabalho educativo continua a ser o foco principal, com aproximadamente cem jovens a serem orientados nas suas vocações em quatro Seminários. Para além deste ministério fundamental, foram abertos dois centros sociais, um na ilha das Flores e outro, mais recentemente, na ilha de Timor, para oferecer abrigo e oportunidades educativas a jovens de outras ilhas, que muitas vezes se encontram em situação de extrema necessidade.

Quando os Camilianos chegaram à Indonésia o seu sonho era claro: servir os doentes e os pobres no espírito de São Camilo de Lellis. Nos últimos anos, muitas iniciativas foram lançadas passo-a-passo, tanto na área da Educação como na área social, onde centenas de famílias carenciadas estão a ser apoiadas e dezenas de pessoas com problemas de saúde mental estão a ser auxiliadas. Paralelamente a estes importantes projectos, surgiram também três sonhos “originais”, talvez inesperados, mas repletos de significado: a água San Camillo, o gelado San Camillo e a pizza San Camillo.

Foram necessários quase dezasseis anos para que estas ideias se tornassem realidade. Não surgiram de um plano financeiro ou de uma estratégia empresarial. Brotaram do simples desejo de levar um “toque italiano” às muitas crianças, pobres, doentes e amigos da Missão.

A água mineral San Camillo – carinhosamente chamada de “água benta”, devido à sua pureza e qualidade – é distribuída localmente há dez anos. Fornecer água potável segura e testada é um importante serviço de saúde pública. Muitos necessitados recebem-na gratuitamente, especialmente em momentos difíceis.

Depois veio o gelado San Camillo. Este não foi fundado para gerar lucro, mas sim para levar alegria. Disse um dos missionários: «Cada vez que uma criança prova um gelado feito com amor, pela primeira vez, sentimos que esta é também uma forma de evangelização: fazer alguém sentir-se amado e valorizado, e dar-lhe algo para celebrar».

Por último, a pizza San Camillo. Mais um pequeno sinal de como os missionários italianos estão empenhados em ajudar os outros. Cozer uma pizza e partilhá-la com jovens, famílias e doentes tornou-se um momento de encontro, comunidade e diálogo.

O foco destes três projectos não é certamente o lucro, mas sim a alegria. É o desejo de criar lugares de paz, dignidade e normalidade em circunstâncias muitas vezes difíceis. Em última análise, esta é também a missão dos Camilianos: não apenas construir estruturas ou lançar programas, mas criar pequenos momentos de beleza.

Um copo de água fresca. Um gelado que se partilha. Uma pizza que se come em conjunto. São sonhos simples. Contudo, «nos muitos rostos sorridentes, o Evangelho reflecte-se em acção. E passados dezasseis anos podemos verificar que até estes pequenos gestos se tornaram carícias concretas para tantas crianças, pobres e doentes da Indonésia», disse o mesmo missionário.

Joaquim Magalhães de Castro