BICENTENÁRIO DA CIDADE DE ASCENSÃO DE GUARAYOS

Franciscanos: o papel da Missão

Entre 13 a 15 de Maio, o Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez acolheu as celebrações do bicentenário da cidade histórica de Ascensão (Ascensión) de Guarayos, no Leste da Bolívia, e do início da Missão Franciscana entre o povo guarayo, que moldou profundamente a identidade espiritual e cultural da região. Sob o lema “Ascensão, Dois Séculos, Uma Identidade”, as celebrações reuniram fiéis, representantes das autoridades civis e eclesiais, e representantes das comunidades indígenas. “Celebrar duzentos anos significa não só recordar o passado, mas também abraçar com esperança a missão que o Senhor nos confiou hoje”, escreveu frei Kasper Mariusz Kaproń, OFM, pároco da igreja da Ascensão do Senhor, em carta comemorativa do aniversário.

Fundada em 1826 pelo franciscano José Gregorio Salvatierra, a “Missão Ascensão de Guarayos” é um dos testemunhos mais significativos de evangelização na Amazónia boliviana. Durante dois séculos, os membros da Ordem Franciscana acompanharam as comunidades locais, não só na proclamação do Evangelho, mas também nas áreas da Educação e do Desenvolvimento Humano, bem como na preservação da cultura e língua locais.

A evangelização da região de Guarayo, em particular, iniciou-se no final do Século XVIII, quando os Franciscanos, por iniciativa da Congregação para a Propagação da Fé em Tarata, empreenderam expedições pelas selvas do Leste da Bolívia. Após anos a conviver com o povo guarayo e a aprender a sua língua e costumes, os missionários estabeleceram uma rede de assentamentos que fomentaram a organização comunitária, a agricultura, o artesanato e a Catequese. Ascensão de Guarayos foi uma das bases mais importantes neste processo e, com o tempo, tornou-se o centro religioso e cultural mais significativo daquela zona.

“Ascensão de Guarayos não é apenas uma cidade com história; é uma comunidade que surgiu do Evangelho e foi moldada pela fé de gerações”, acentuou o pároco na referida carta, sublinhando a profunda ligação entre a identidade do povo e o trabalho missionário franciscano.

A paróquia da Ascensão do Senhor continua a ser um centro de vibrante pastoral. As crianças e os jovens cantam activamente em coros e orquestras, preservando deste modo a tradição musical das antigas missões. Segundo os organizadores das comemorações, o programa do bicentenário incluiu celebrações eucarísticas, procissões e apresentações culturais, com o intuito de unir a fé e a identidade indígena. A Missa comemorativa foi presidida pelo bispo auxiliar de La Paz, D. Pedro Luis Fuentes Valencia. Os organizadores acrescentaram ainda: “Ascensão abre as suas portas para partilhar a alegria da sua comunidade e a força de uma tradição vibrante com todos”.

As celebrações do Jubileu realizam-se no ano do 800.º aniversário da morte de São Francisco de Assis. “Cristo une-nos e envia-nos: das raízes da nossa história missionária para uma Igreja Pascal que se lança”, explicou frei Kasper na missiva, por meio da qual convidou a comunidade a renovar o seu compromisso com o anúncio do Evangelho.

As experiências de dois séculos de trabalho missionário, acompanhando os povos indígenas e promovendo a sua cultura e língua, demonstram que a autêntica evangelização consiste em respeitar e preservar a dignidade das comunidades indígenas. Estas são chamadas a participar activamente na vida da Igreja e a construir um futuro mais justo e sustentável para a própria região amazónica.

O Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, que inclui Ascensão de Guarayos, foi criado em 1951 e posteriormente confiado ao cuidado pastoral dos Franciscanos. Abrange as províncias de Guarayos e Ñuflo de Chávez, cobrindo uma área de aproximadamente noventa mil quilómetros quadrados. O Vicariato tem cerca de 196 mil habitantes, dos quais mais de 159 mil são católicos. É constituído por 21 paróquias, contando com 21 sacerdotes, 25 religiosas e quatro seminaristas. A Paróquia é actualmente liderada pelo vigário apostólico, monsenhor Bonifacio Antonio Panic, OFM.

Historicamente, os Franciscanos também actuaram na fronteira de Chiriguano, tendo influenciado a organização social de grupos indígenas, como os Mosetén. No fundo, a Ordem religiosa funcionou desde sempre como missão itinerante, “servindo os povos nativos e os residentes ao longo dos rios da Amazónia boliviana”. Seguindo a orientação da Província Missionária de San Antonio, na Bolívia, os irmãos concentram-se numa “Igreja que escuta, discerne e age”, dando prioridade aos marginalizados. O trabalho franciscano está alinhado com o apelo da Igreja Pan-Amazónica em se defender os direitos dos povos indígenas e preservar os seus territórios.

Os Franciscanos, além das preocupações regionais, abordam também as questões universais, em linha com a visão de São Francisco. O “homem de Assis” é celebrado há séculos pela sua preocupação com os pobres, pelo diálogo pacífico com os muçulmanos e outros povos, e pelo seu amor à Criação.

“O nosso fundador preocupava-se muito com a paz, com os pobres e com o planeta”, afirma o padre Rozansky, da “Franciscans International”, complementando: “Seguidores de Francisco, somos chamados a continuar a promover estes valores no mundo e, mais especificamente, nas Nações Unidas”.

Foi há oito séculos que Francisco de Assis percorreu a Europa e o Médio Oriente. No seu tempo, não foi naturalmente forçado a confrontar-se com a enorme degradação ambiental industrial comum no mundo actual. Ainda assim, São Francisco fez questão de cultivar amizade com as criaturas de Deus, incluindo “os pássaros e um temível lobo”. Hoje em dia, a “Franciscans International” está a canalizar esta preocupação “com todos os seres criados por Deus” para o activismo ambiental moderno, visando salvar o mundo da degradação causada pelo homem.

“Pela minha experiência, posso dizer que as pessoas confiam nos Franciscanos, especialmente quando se trata de questões relacionadas com o cuidado a ter com o trabalho do Criador e com as pessoas que vivem em extrema pobreza”, sublinha. “Os Franciscanos estão próximos das pessoas comuns e compreendem os seus problemas”, concluiu.

Joaquim Magalhães de Castro