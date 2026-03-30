BEATIFICAÇÃO DO PADRE FRANCISCO XAVIER TRUONG BUU DIEP

Mártir pelos seus paroquianos

A 11 e a 12 do corrente mês, um grande número de sacerdotes e religiosos, mais umas dezenas de milhares de pessoas – católicos e não católicos de vários lugares –, reuniram-se para participar numa peregrinação em Tac Say, centro localizado na diocese de Can Tho, no Sul do Vietname, onde se encontra o túmulo do padre Francisco Xavier Truong Buu Diep.

A esse propósito, explicou o bispo auxiliar D. Peter Le Tan Loi, no início da missa comemorativa do 80.º aniversário do martírio do agora futuro beato vietnamita. «Há mais de oitenta anos, nesta região remota, havia um sacerdote que servia, silenciosamente e com amorosa compaixão, todas as pessoas. Chamava-se Francisco Xavier Truong Buu Diep e acabaria por sacrificar a própria vida pelo seu rebanho».

Oito décadas após a sua morte, a devoção ao religioso vietnamita – da parte dos fiéis e até de muitos não católicos – é cada vez maior. Foram muitos os que já visitaram o seu túmulo e pediram bênçãos, acreditando tê-las recebido do mártir Diep, que as «ajudou a ultrapassar momentos difíceis das suas vidas».

Entre os não católicos, muitos pediram para ser baptizados depois de receberem bênçãos pela sua intercessão. É a eles que D. Peter Loi se dirige quando afirma: «Sei que todos vós ameis muito o padre Truong Buu Diep, e muitos de vós receberam bênçãos, tanto espirituais como materiais, através da sua intercessão. Isso é muito valioso, mas quero convidá-los a ir um passo mais além: o padre Truong Buu Diep não intercede por vós apenas por bênçãos materiais ou físicas. Talvez o que o padre Diep mais deseje interceder junto de Deus seja para que lhes conceda a graça da fé em Jesus Cristo, para que possam ser guiados rumo à vida eterna, na qual os católicos acreditam».

O padre Diep nasceu a 1 de Janeiro de 1897, em An Giang, perto da cidade de Hué. Ordenado em 1924, foi designado vigário de várias paróquias. Logo no início da Guerra do Vietname, em 1945 – estava o Vietname praticamente devastado –, aconselharam-no a abandonar a região em busca de um lugar mais seguro, mas ele declarou: «Vivo entre os meus paroquianos e morrerei entre eles. Não irei a lado algum».

A 12 de Março de 1946, o padre Diep foi capturado e sacrificou a própria vida para salvar mais de setenta fiéis da paróquia de Tac Say. O seu corpo foi sepultado, precisamente, na sacristia da igreja de Tac Say.

Dadas as graças e os milagres atribuídos ao padre Diep, em resposta às orações de muitas pessoas após a sua morte, cada vez são mais aqueles que o consideram um intercessor eficaz para levar as preces a Deus, sempre que enfrentam dificuldades. Por isso, o local tornou-se um templo onde as pessoas se podem deslocar e rezar, pedindo ao padre Diep que por elas interceda.

A diocese de Can Tho concluiu a recolha de todos os testemunhos solicitados durante a fase diocesana do processo de canonização em 2017, tendo compilado um dossiê com o sacrifício e os milagres atribuídos ao padre Diep, submetendo-o à Santa Sé.

A 25 de Novembro de 2024, o Papa Francisco reconheceu o martírio do padre Diep por amor ao seu rebanho, declarando que foi assassinado por ódio à fé em 12 de Março de 1946.

A celebração da missa de beatificação está agendada para 2 de Julho deste ano, na diocese de Can Tho. Esta será a primeira vez na história da Igreja no Vietname que uma cerimónia de canonização de um mártir vietnamita terá lugar na sua terra natal.

Seguindo as instruções do bispo da diocese de Can Tho, todos os católicos são chamados a cooperar e a trabalhar em conjunto na organização da Missa Solene de beatificação e a rezar para que esta traga bênçãos espirituais a todo o Povo de Deus.

Foram já tomadas medidas para acomodar as centenas de milhares de peregrinos esperados durante a beatificação. Muitas igrejas ao longo das estradas nacionais e junto à paróquia de Tac Say foram designadas como pontos de alojamento. A área principal da cerimónia pode acomodar aproximadamente dez mil participantes, sendo que as zonas circundantes comportam mais cinquenta mil. O espaço em redor do túmulo do padre Diep pode albergar vários milhares de pessoas.

A Diocese trabalhou também com as autoridades da província de Ca Mau e da cidade de Can Tho para garantir a segurança e o bom desenrolar do evento a todos os peregrinos e convidados.

A partir de agora, a diocese de Can Tho convida todos os peregrinos que planeiam viajar para Tac Say a participarem em oração e a prepararem os corações para o extraordinário evento.

A Fundação Truong Buu Diep, abreviada como TBDF, é uma organização religiosa sem fins lucrativos, fundada a 16 de Agosto de 2011 por John Nguyen e Holly Pham, residentes em Fountain Valley, na Califórnia (Estados Unidos), com o intuito de demonstrar gratidão ao padre Diep, que lhes salvou a vida por duas vezes.

John Nguyen e Holly Pham quiseram, assim, retribuir a graça, estendendo a mão à comunidade e divulgando o nome do sacerdote a todos. Portanto, a missão da TBDF é honrar o padre Diep e a glorificação do seu nome manifesta-se através de duas tarefas principais: em primeiro lugar, recolher e divulgar as bênçãos do padre Diep através de todas as formas de comunicação; em segundo lugar, promover e implementar programas de serviços comunitários em nome do padre Diep.

Joaquim Magalhães de Castro