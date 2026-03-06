Igreja não vive desfasada da realidade

O Papa afirmou, no Vaticano, que não existe uma Igreja ideal desfasada da realidade terrena, sublinhando a coexistência das dimensões humana e divina na instituição católica. «Não existe uma Igreja ideal e pura, separada da terra, mas apenas a única Igreja de Cristo, encarnada na história», declarou Leão XIV, na Audiência Pública semanal da última quarta-feira, que decorreu na Praça de São Pedro.

Prosseguindo o ciclo de reflexões sobre a constituição dogmática Lumen gentium, do Concílio Vaticano II, o Pontífice abordou a definição da Igreja como uma realidade complexa, interpretando o conceito como uma «união ordenada de diferentes aspectos» na mesma realidade. «A Lumen gentium afirma que a Igreja é um organismo bem estruturado, no qual coexistem as dimensões humana e divina, sem separação nem confusão», disse o Santo Padre.

Segundo o Papa, a vertente humana manifesta-se na comunidade de homens e mulheres que partilham a «alegria e o peso de ser cristãos».

Na intervenção, identificou o método divino com a vontade de Deus se fazer visível através da «fraqueza das criaturas. (…) Por isso, o Papa Francisco, na Evangelii gaudium, exorta todos a aprenderem a descalçar sempre as sandálias diante da terra sagrada do outro».

In ECCLESIA