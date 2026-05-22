Leão XIV apela a Igreja «aberta e acolhedora»

O Papa pediu, no Vaticano, que a Igreja seja «aberta e acolhedora», traduzindo em gestos concretos aquilo que as comunidades celebram na liturgia.

«A participação dos fiéis na acção litúrgica é simultaneamente interior e exterior. Isso significa também que ela é chamada a manifestar-se concretamente ao longo de toda a vida quotidiana, numa dinâmica ética e espiritual, de modo que a liturgia celebrada se traduza em vida e exija uma existência fiel, capaz de concretizar o que foi vivido na celebração», assinalou, na reflexão inicial do novo ciclo de audiências que vai dedicar à Constituição Sacrosanctum Concilium, o primeiro documento promulgado pelo Concílio Vaticano II.

«Desta forma, a liturgia edifica os que estão na Igreja em templo santo no Senhor e forma uma comunidade aberta e acolhedora para com todos», referiu Leão XIV, perante milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro para a Audiência Pública Semanal das quartas-feiras.

O Papa destacou que, com este documento, os participantes no Vaticano II «pretenderam não só empreender uma reforma dos ritos, mas também conduzir a Igreja a contemplar e a aprofundar aquele vínculo vivo que a constitui e a une: o mistério de Cristo».

A intervenção sublinhou que todas as vertentes da acção pastoral e social confluem para a celebração litúrgica. «É verdade que a acção da Igreja não se limita apenas à liturgia; no entanto, todas as suas actividades (a pregação, o serviço aos pobres, o acompanhamento das realidades humanas) convergem para este culminar», precisou o Papa.

Após a Catequese, Leão XIV saudou os vários grupos presentes, recordando a proximidade da Solenidade do Pentecostes, que se celebra este Domingo e encerra o tempo litúrgico da Páscoa.

«Peçamos ao Espírito de Deus que desperte as consciências humanas com os seus dons, que as afaste da injustiça, da violência e da guerra e que renove a face da terra», declarou.

O Papa deixou uma saudação específica aos peregrinos de língua portuguesa: «Unidos na mesma fé, peçamos ao Senhor uma renovada efusão do Espírito Santo sobre a sua Igreja».

A Audiência contou ainda com a presença dos participantes do evento promovido pelo Movimento pela Ética no Desporto.

«Agradeço aos jovens atletas que elaboraram uma reflexão inspirada nas suas actividades desportivas. Caros amigos, vós tendes uma missão nobre: preservar a alma do desporto. Lembrem-se de que o verdadeiro objectivo não é a vitória material, mas o respeito pelo adversário, a lealdade no jogo e a inclusão de todos», sustentou o Papa.

PELA PAZ NO LÍBANO

O Papa apelou à paz no Líbano e no Médio Oriente, também na Audiência Pública Semanal, tendo assinalado a visita do líder da Igreja Apostólica Arménia.

«Rezemos também pela paz no Líbano e no Médio Oriente, mais uma vez dilacerados pela violência e pela guerra», disse Leão XIV, na saudação a Aram I, “catholicos” da Cilícia.

Na ocasião, O Papa notou que a presença da delegação arménia representava «uma importante ocasião para reforçar os laços de unidade que já existem» entre as duas Igrejas, deixando votos de que se chegue à «plena comunhão».

«Nestes dias em que nos preparamos para o Pentecostes, invoco a graça do Espírito Santo sobre a vossa peregrinação aos túmulos dos Apóstolos Pedro e Paulo, e convido todos os presentes a rezarem fervorosamente ao Senhor para que a vossa visita e os vossos encontros constituam mais um passo no caminho rumo à plena unidade», acrescentou.

Leão XIV agradeceu a Aram I pelo seu «constante empenho pessoal no ecumenismo, especialmente no diálogo teológico internacional entre a Igreja Católica e as Igrejas Ortodoxas Orientais».

A presença da delegação arménia no Vaticano cumpre uma agenda de compromissos institucionais com o Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e outros organismos da Cúria Romana, roteiro iniciado com uma primeira reunião oficial com o Pontífice na passada segunda-feira.

O programa do líder religioso incluiu também uma passagem pelo Pontifício Instituto Oriental na terça-feira, local onde proferiu uma conferência dedicada aos desafios pastorais e sociais enfrentados pelas comunidades cristãs radicadas no Médio Oriente.

In ECCLESIA – Texto editado

LEGENDA: Aram I, “catholicos” da Igreja Apostólica Arménia