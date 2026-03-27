Hierarquia da Igreja é «instituição divina» Leão XIV

O Papa reflectiu sobre a dimensão hierárquica da Igreja, tendo sublinhado que esta, mais do que uma organização funcional, é uma «instituição divina».

«O Concílio ensina que a estrutura hierárquica não é uma construção humana, funcional à organização interna da Igreja como corpo social, mas uma instituição divina destinada a perpetuar a missão dada por Cristo», disse Leão XIV, durante a Audiência Pública semanal das quartas-feiras, que decorreu na Praça de São Pedro, no Vaticano.

A Catequese centrou-se no capítulo III da constituição dogmática Lumen gentium do Concílio Vaticano II, dedicado à constituição hierárquica da Igreja.

O Pontífice explicou que a missão apostólica é transmitida através dos tempos para garantir a continuidade do ensinamento de Jesus e a orientação do povo de Deus.

«Uma vez que os Apóstolos são chamados a guardar fielmente o ensinamento salvífico do Mestre, transmitem o seu ministério aos homens que, até ao regresso de Cristo, continuam a santificar, a guiar e a instruir a Igreja», indicou.

A intervenção clarificou ainda a distinção teológica entre as diferentes formas de participação no sacerdócio de Cristo, rejeitando a ideia de que a hierarquia seja um elemento adicionado posteriormente à essência da Igreja.

«O documento centra-se, em vez disso, no sacerdócio ministerial ou hierárquico, que difere essencialmente e não apenas em grau do sacerdócio comum dos fiéis».

Apesar desta distinção essencial, o Papa recordou o ensinamento conciliar de que ambas as formas de sacerdócio estão intrinsecamente ligadas na vida da comunidade católica.

«[O sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum] ordenam-se mutuamente um ao outro; pois um e outro participam, a seu modo, do único sacerdócio de Cristo», referiu Leão XIV.

O Papa deixou um apelo à oração, para que Deus «envie à sua Igreja ministros ardentes de caridade evangélica, dedicados ao bem de todos os baptizados, e missionários corajosos em todas as partes do mundo».

In ECCLESIA