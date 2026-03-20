Leão XIV quer todos na vida da Igreja

O Papa Leão XIV pediu o envolvimento de todos os católicos na vida da Igreja, tendo apelado à consciência do Baptismo como o Sacramento fundamental da vida cristã.

«Caríssimos, despertemos em nós a consciência e a gratidão por termos recebido o dom de fazer parte do povo de Deus; e também a responsabilidade que isso acarreta», disse o Papa na Audiência Pública semanal das quartas-feiras.

A intervenção prosseguiu o ciclo de catequeses sobre o documento do Concílio Vaticano II dedicado à Igreja, a constituição dogmática Lumen gentium.

«O primeiro Sacramento, que sela para sempre a nossa identidade, e do qual deveríamos ser sempre orgulhosos, é o Baptismo», indicou o Pontífice, citando uma frase do Papa Francisco.

Leão XIV sublinhou que a «consagração» baptismal «está na génese da missão comum que une os ministros ordenados e os fiéis leigos», recordando que todos fazem «o ingresso na Igreja como leigos».

A reflexão papal abordou a dimensão do Sacerdócio comum dos fiéis, que se distingue do Sacerdócio ministerial.

«Este Sacerdócio comum dos fiéis é conferido pelo Baptismo, que nos permite adorar a Deus em espírito e em verdade e confessar diante dos homens a fé que de Deus receberam por meio da Igreja», precisou.

O Santo Padre destacou a força da Confirmação (Crisma) para impulsionar a missão de evangelização através de «palavras e obras».

«O exercício do Sacerdócio real manifesta-se de muitas formas, todas elas voltadas para a nossa santificação, principalmente pela participação na oferta da Eucaristia», explicou.

O ensinamento do Concílio sobre a infalibilidade da Igreja ocupou parte central da reflexão, com o Papa a precisar que este dom, atribuído pela acção do Espírito Santo, não pertence de forma isolada a indivíduos, mas à totalidade dos crentes.

«A totalidade dos fiéis que receberam a unção do Espírito, não pode enganar-se na fé; e esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé do povo todo, quando este, desde os bispos até ao último dos leigos fiéis, manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes», observou.

O Papa referiu ainda a importância da vida consagrada e das associações de fiéis como exemplos da «vitalidade carismática» gerada pelo Espírito Santo.

No final da Audiência, Leão XIV saudou os vários grupos presentes, incluindo os peregrinos de língua portuguesa: «Que o Senhor desperte em todos vós a gratidão pelo dom do Baptismo, que vos inseriu no seu Povo Santo. Sede sempre testemunhas coerentes do Evangelho».

Na intervenção deixou igualmente uma mensagem aos fiéis de língua árabe, em particular aos provenientes do Médio Oriente. «O cristão é chamado a ser um instrumento de paz, amor e reconciliação, para que a verdadeira paz possa prevalecer entre todos os povos», apontou.

O Pontífice saudou, como é tradição, os doentes, os recém-casados e os jovens presentes na Audiência. «Confio as intenções e as aspirações de cada um a São José, patrono celestial da Igreja universal, cuja solenidade litúrgica celebraremos amanhã [ontem, 19 de Março]», concluiu.

In ECCLESIA