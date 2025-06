AUDIÊNCIA GERAL DAS QUARTAS-FEIRAS

Papa apresenta Jesus como cura para «cansaço de viver»

O Papa alertou, no Vaticano, para o «cansaço de viver» que existe na sociedade contemporânea, apresentando a fé em Jesus como o caminho para superar situações que parecem irreparáveis.

«Uma doença muito difundida no nosso tempo é o cansaço de viver: a realidade parece-nos demasiado complexa, pesada, difícil de encarar. E assim desligamos, adormecemos, na ilusão de que quando acordarmos as coisas serão diferentes. Mas a realidade tem de ser enfrentada e, juntamente com Jesus, podemos fazê-lo bem», declarou Leão XIV na Audiência Geral da passada quarta-feira.

Prosseguindo o ciclo de reflexões sobre as curas de Jesus, Leão XIV falou delas como «sinal de esperança», a partir de uma passagem do Evangelho de São Marcos, em que se entrelaçam duas histórias: a de uma menina de doze anos, que está doente e prestes a morrer; e a de uma mulher que, há exactamente doze anos, sofre de hemorragias e procura Jesus para ser curada.

«Por vezes, sentimo-nos bloqueados pelo julgamento daqueles que acreditam poder rotular os outros», assinalou o Pontífice, sublinhando que, no caso da mulher, «todos lhe diziam para manter a distância, para não ser vista, condenando-a permanecer escondida e isolada», observou.

Leão XIV lamentou que muitas pessoas se aproximem hoje de Jesus «superficialmente, sem acreditarem verdadeiramente no seu poder».

«Queridos irmãos e irmãs, na vida há momentos de desilusão e de desânimo, e há também a experiência da morte. Aprendamos com aquela mulher, com aquele pai: vamos a Jesus, Ele pode curar-nos, pode fazer-nos renascer. Ele é a nossa esperança», apelou.

Após a meditação, o Papa saudou os vários grupos de peregrinos, entre os quais se encontravam sacerdotes das cidades portuguesas de Braga e Viana do Castelo.

«Ao aproximarmo-nos do final do mês de Junho, voltemos mais intensamente o nosso olhar para o Coração de Jesus. A partir dele, demos de novo a este nosso mundo um coração que sabe amar, perdoar e cuidar dos outros», recomendou.

O Papa recordou o início do Verão, «para muitos época de férias e descanso», desejando que seja tempo para «experiências sociais e religiosas úteis».

ACUTIS E FRASSATI – Leão XIV decretou que o jovem Pier Giorgio Frassati e o adolescente Carlo Acutis – dois patronos da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 – irão ser canonizados no mesmo dia, a 7 de Setembro.

Pier Giorgio Frassati, fiel leigo da Ordem Terceira de São Domingos, aos dezassete anos ingressou na Conferência de São Vicente de Paulo, dedicando a maior parte do seu tempo livre aos doentes e necessitados. Faleceu a 4 de Julho de 1925, com 24 anos de idade, vítima de poliomielite.

Por sua vez, Carlo Acutis faleceu na cidade de Monza (Itália), aos quinze anos de idade, vítima de leucemia, tendo sido apresentado desde logo como modelo de santidade e um “génio da informática”. A sua beatificação foi celebrada em Outubro de 2020, em Assis, sendo considerado pelo Papa como um modelo de “santidade da porta ao lado”.