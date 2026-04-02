ASSOCIAÇÃO DE LEIGOS VOLTA A PROMOVER “VIA SACRA PARA O HOMEM MODERNO”

Passos da Paixão sobem Colina da Guia

A Associação de Leigos Católicos de Macau promove amanhã, 3 de Abril, na Colina da Guia, a tradicional “Via Sacra para o Homem Moderno”, uma iniciativa de oração e reflexão que une o exemplo da Paixão de Cristo aos desafios da vida contemporânea.

Como tem acontecido ao longo das últimas duas décadas, os participantes vão concentrar-se no Jardim da Flora, por volta das 10:00 horas da manhã, partindo depois em procissão. Serão percorridas cinco estações até ao topo da Colina da Guia. Em cada paragem vão ser lidos excertos bíblicos e reflexões sobre temas e preocupações relacionados com a actualidade. A reacção a estímulos e desafios, como responsabilidade, frustração, indiferença, dor ou sacrifício, dão o mote a algumas das reflexões que vão ser produzidas durante a recriação dos Passos da Paixão.

Em 2025, cerca de trezentos fiéis associaram-se à iniciativa, apesar da chuva intermitente. A adesão demonstra a popularidade crescente da caminhada de fé. Este ano, pela primeira vez, a Associação de Leigos Católicos de Macau vai distribuir brochuras também em Inglês, para que fiéis de outras comunidades se possam associar ao certame. «Este ano preparámos uma versão em língua inglesa do folheto que costumamos distribuir aos participantes. No ano passado, um número significativo de católicos de outras línguas, que não o Chinês, juntaram-se a nós e connosco fizeram a Via Sacra», explicou Jenny Lao-Phillips, em declarações a’O CLARIM.

«Os participantes podem digitalizar o código QR entretanto indicado e baixar a brochura com as leituras e as orações que vamos fazer ao longo do percurso», acrescentou a presidente do Conselho Executivo da Associação de Leigos Católicos de Macau.

Em paralelo, a organização tem vindo a proporcionar, desde o início da Quaresma, uma versão digital da Via Sacra. Para o efeito, publicou uma estação por semana, mais precisamente nas sextas-feiras do mês de Março. Amanhã, a Associação vai disponibilizar a versão completa do “Caminho da Paixão”, permitindo assim que os fiéis do território e da diáspora possam acompanhar as reflexões, mesmo que não se possam deslocar fisicamente à Colina da Guia. «Promovemos uma Via Sacra “online”, com a leitura de passagens bíblicas, de episódios que convidam à reflexão e com as orações que fazemos em cada uma das cinco estações. O conteúdo é similar ao que usamos durante a Via Sacra e destina-se a todos aqueles que não se podem juntar a nós na Sexta-feira Santa. É uma forma de poderem reflectir connosco. As histórias que vamos evocar em cada uma das estações escolhidas foi publicada no nosso perfil do Facebook todas as sextas-feiras, ao longo das quatro últimas semanas. Esta sexta-feira vamos disponibilizar uma versão integral da Via Sacra, do início ao fim», adiantou Jenny Lao-Phillips.

As histórias que acompanham cada estação foram criadas por alunos da Secção Inglesa do Colégio Canossiano do Sagrado Coração de Jesus e da Escola São Paulo.

A ideia nasceu como resposta à necessidade de tornar a Via Sacra mais próxima da vivência quotidiana dos católicos de Macau, convidando-os a reflectir sob as inquietações e o sofrimento que marcam a vida contemporânea. A caminhada não é apenas um acto de devoção tradicional, mas uma oportunidade de reflexão colectiva sobre esperança, resiliência e a importância da mensagem de Cristo no mundo actual.

Marco Carvalho