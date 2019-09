As Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, em união com todas as Ordens e Congregações Franciscanas, festejam São Francisco de Assis no próximo dia 4 de Outubro, na igreja da Sé Catedral

Antes de falarmos mais propriamente do dia da nossa festa, gostaríamos de registar algumas notas sobre as nossas origens.

A seguir, explicaremos a nossa forma de viver como Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora e a razão da nossa festa.

A Congregação das Franciscanas de Calais, fundada no século XIX, remonta à Idade Média, pois três das sete Casas que se uniram no século XIX encontravam-se filiadas a uma comunidade da Terceira Ordem Regular estabelecida em Saint-Pol, no Norte de França, desde o século XIII, mesmo antes da morte de São Francisco, que ocorreu em 1226.

As sete Casas que estão na origem da Congregação de Calais: AIRE-SUR-LA-LYS, SAINT-OMER, MONTREUIL-SUR – MER, BETHUNE, LENS-ARTOIS, ARRAS e CALAIS.

A Revolução Francesa, iniciada em 1789, levou à dissolução, perseguição, expulsão e secularização das suas religiosas. Passada a onda anti-religiosa dos últimos anos do século XVIII, as comunidades voltaram a restabelecer-se e, em meados do século XIX, um grande movimento de renovação religiosa, com o desejo de uma vida consagrada mais intensa, mais autêntica e profunda, por toda a França, fez com que surgissem perto de trezentas Congregações.

Nas sete Comunidades Franciscanas da Diocese de Arras, o seu Bispo, Monsenhor Parisis, tendo a preocupação, o desejo e, sentindo a necessidade de uma verdadeira reforma espiritual e união, inspirado pelo Espírito Santo, encarregou o capelão do Hospício de Calais, Ab. Adolph Duchènne, para ser o instrumento activo dessa união.

A 30 de Maio de 1854, o Bispo de Arras nomeou, como primeira Superiora Geral, após sufrágio unânime das religiosas, uma das mais diligentes obreiras da união, a “Irmã” Louise Mabille.

Na sua circular dirigida à Congregação nascente, Mère Louise, inspirada pelo Espírito Santo, identifica o carisma da Congregação – “Espírito de Família de União e Comunhão”, tão bem traduzido nas suas palavras: «Sejamos todas membros dum mesmo corpo que se ajudam e animam. Que todas e cada uma, segundo a medida da graça, trabalhemos na obra para a qual Deus nos escolheu. Ele estará ao nosso lado, para que nenhuma dificuldade nos faça desanimar. Ele nos dará a Sua mão, a fim de que sigamos os Seus passos. Tenhamos uma coragem que seja não apenas grande, mas de grande alento e de longa duração; e para a ter, peçamo-la Aquele que no-la pode dar. Ele no-la dará sempre se, com simplicidade de coração, correspondermos à sua graça» (Junho de 1854).

As Franciscanas de Calais passaram a Congregação de direito pontifício.

A Congregação, como uma árvore frondosa, foi estendendo os seus ramos desde França onde teve a sua origem…

No meio da dor, da fragmentação, da tristeza, da solidão, surgiu uma família, a alegria, a fecundidade, a missão… por todo o mundo…

Desde os primeiros anos que se seguiram à união das sete Casas, as Franciscanas de Calais começam a ser solicitadas de toda a parte.

Desde 1965, tomámos o nome de Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora.

Actualmente, a Congregação está em quatro continentes: EUROPA, ÁFRICA, ÁSIA e AMÉRICA, em 16 países (França, Portugal, Irlanda, Estados Unidos da América, Haiti, Argentina, Brasil, Etiópia, Djibouti, Madagáscar, Moçambique, África do Sul, Angola, São Tomé e Príncipe, Macau e Timor-Leste).

A NOSSA ESPIRITUALIDADE– A nossa espiritualidade é a espiritualidade da Família Franciscana: viver o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à maneira de Francisco de Assis. Uma espiritualidade de “olhos abertos” para descobrir e abraçar os leprososde hoje…

O Amor Trinitário anima a nossa vida fraterna, vivida na unidade e na comunhão. A vida fraterna é a força que nos sustenta na nossa missão e é também nela que a missão tem a sua fonte e o seu dinamismo.

A NOSSA MEDALHA – NOSSO DISTINTIVO EM TODO O MUNDO– Na medalha estão expressos o nome e a nossa missão de Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora:

Nossa Senhora

Ela é Rainha e Mãe da família franciscana e da nossa Congregação.

Ela está com as mãos abertas e a caminho. É a Virgem Missionária que leva ao mundo a PALAVRA que gerou, o Seu Filho Jesus.

Jesus Cristo incarnou, fez-se pobre, servo e foi crucificado. Inseriu-se plenamente no meio dos homens para ser testemunho do amor do Pai. É este mistério da unidade e da comunhão que somos chamadas a viver e a comunicar, através do nosso testemunho de vida e do anúncio da Boa Nova.

O Tau– O Tau é a última letra do alfabeto hebraico. Com a semelhança de cruz, para Francisco de Assis, o Tau é um sinal de penitência e renovação, sinal do seguimento de Cristo pobre, Servidor, sinal do seu amor ao Crucificado. É, também, símbolo da paz.

O Tau fala da nossa pertença à Família Franciscana.

Tornar presente o espírito franciscano por meio da união e da comunhão, é a nossa razão de ser e de estar na Igreja e no mundo.

O Mundo– Ir/estar onde a nossa presença possa ser vínculo de unidade e de comunhão é para nós uma preocupação constante que nos estimula a ir pelo mundo para servir, «fazer o bem», ser testemunhas do Amor e glorificar o Nome do nosso Deus.

Conclusão:Na medalha está tudo o que devemos ser e fazer, como Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora.

POR QUE RAZÃO FESTEJAMOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS?

1.Para, à sua semelhança, louvar o nosso Deus. Não foi a sua vida um permanente e incansável louvor ao Seu Senhor e Criador?

Nós também O queremos louvar por tudo o que faz nas nossas vidas. E o nosso Deus é tão bom!

2.Para que, através da mais bela oração comunitária do mundo, a Eucaristia, se junte a nós o maior número possível de fiéis, pois é nestes momentos de festa em que a fé e alegria cristã proporcionam as melhores condições do coração para acolher a Palavra de Deus e, através dela, escutar o que Deus tem para nos dizer.

3.Para cantar a nossa alegria e gratidão a Deus, por todos os irmãos (desde o senhor Bispo, aos sacerdotes e leigos) que nos conhecem, com quem trabalhamos e que nos ajudam sempre que necessitamos e por todos quantos necessitam da nossa ajuda.

Então, sejam todos bem-vindos à Eucaristia do próximo dia 4 de Outubro às 19 horas, na igreja da Sé Catedral, presidida por Sua Ex.ª Reverendíssima o senhor Bispo, Dom Stephen Lee, e que vai ser solenizada pelo coro “Paz e Bem” e com a extraordinária e imprescindível colaboração do coro dos ex-seminaristas do Seminário de São José, a quem estamos infinitamente gratas pela valiosa ajuda.

Aproveitamos o momento para lembrar e pedir:

Depois da Missa, só pode participar no jantar quem recebeu o convite e confirmou a sua presença nele.

Muito obrigada pela atenção e bem-vindos!

Haverá alegria e canções franciscanas no convívio.

Irmã Maria Lúcia Fonseca

Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora