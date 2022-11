ADVENTO: SÉ CATEDRAL REALIZA ACÇÕES DE FORMAÇÃO E ORGANIZA MOMENTOS DE CONVÍVIO E ADORAÇÃO

Igreja de São Lázaro inicia transmissões em directo

A paróquia da Sé Catedral está a preparar o nascimento de Jesus Cristo com acções de formação e momentos de convívio e adoração. Em São Lázaro, o início do Advento traz uma novidade: a Paróquia vai começar a transmitir, em directo, missas e homilias. O objectivo é dotar os católicos de um conhecimento mais profundo sobre o primeiro tempo do novo Ano Litúrgico.

Preparar o que está para vir. O significado mais imediato da palavra “Advento” remete para “chegada” ou “aproximação”, e nas paróquias da Sé Catedral e São Lázaro a tónica da vivência do mistério da vinda de Cristo é colocada na preparação, com a dinamização de acções de formação e de momentos de convívio e adoração, destinados quer a grupos específicos, quer à comunidade católica em geral.

Na igreja da Sé Catedral, o tempo do Advento arranca já amanhã, com a capela de São Nuno a receber um momento de formação direccionado para os Ministros da Eucaristia, adiantou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM: «Aqui, na Sé Catedral, este é um momento importante de preparação para o Natal e a comunidade de língua portuguesa vai ter ao seu dispor algumas formações. Trata-se de momentos específicos para grupos específicos. Mas também teremos momentos para toda a comunidade, encarada de uma forma mais geral. Sábado [amanhã, 26 de Novembro]teremos uma formação para os Ministros da Eucaristia, das 16:00 às 17:00 horas, na capela de São Nuno».

«Também no sábado – continuou o padre Daniel –depois da Missa antecipada, como acontece, de resto, no último sábado de cada mês, teremos formação e adoração ao Santíssimo Sacramento. Desta feita, o tema central da formação é – como não podia deixar de ser – o Advento».

O Advento é habitualmente encarado pelos católicos como um tempo de esperança, mas também de um maior envolvimento na liturgia e na mística cristã. A preparação para a vinda de Jesus Cristo requer reflexão, oração e uma fé mais sólida e mais madura, e é tendo em vista o amadurecimento dos valores que a equipa responsável pela pastoral em língua portuguesa da paróquia da Sé promove, a 2 de Dezembro, um encontro destinado aos mais jovens. «Na próxima sexta-feira, 2 de Dezembro, a partir das 19:00 horas, há um encontro de jovens que se realiza na cave do Cartório da Sé. Este encontro propõe um momento de reflexão sobre o Advento, mas também se prefigura como um momento de oração», salientou o sacerdote, acrescentando: «É principalmente isso: um momento de confraternização e de oração, num encontro de formação sobre o Advento. Destina-se aos jovens e decorre, como dizia, na primeira sexta-feira de Dezembro».

Confraternização é também, a 11 de Dezembro, a palavra-chave para as cerca de oitenta crianças que frequentam a Catequese da paróquia da Sé Catedral. A duas semanas do Natal, a Paróquia irá juntar crianças, pais e catequistas para um dia de convívio e de aprofundamento espiritual na estância balnear de Cheoc Van. «No que toca à Catequese, teremos uma missa no dia 11 de Dezembro, na Casa Ricci, em Coloane, a partir das 11:00 da manhã. Para depois da Eucaristia está previsto um momento de confraternização que inclui um almoço e, depois, actividades desportivas», elencou o missionário dehoniano. «A temática principal da Missa e do momento de encontro entre pais, catequistas e crianças – dos nossos catequizandos – está centrada no Advento».

Ainda no que respeita à paróquia da Sé, a última grande iniciativa da caminhada de preparação para o Natal é direccionada aos mais velhos. Três dias antes do Natal, a cave do Cartório da Sé volta a acolher um novo encontro de idosos, uma acção que procura dar resposta a algumas das inquietações que emergiram do processo de auscultação conduzido pela diocese de Macau ao longo do último ano, ao abrigo da Fase Diocesana do Sínodo dos Bispos. «No dia 22 de Dezembro, teremos novamente um encontro para idosos. É uma quinta-feira e o encontro decorre entre as 15:00 e as 17 horas e 30, também no Cartório da Sé. É um encontro que propõe, novamente, momentos de confraternização, mas desta feita centrada no Natal», esclareceu o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, que está já a preparar uma novena de Natal “online”, através do seu canal de YouTube. «Estas são as actividades principais [da paróquia da Sé]. O objectivo é a preparação dos católicos da nossa diocese, principalmente dos católicos da comunidade portuguesa, para celebrarem de uma forma mais profunda e frutuosa o mistério do Natal. A celebração do Natal é, junto com a Páscoa, um momento central na vida dos católicos», defendeu o padre Daniel.

MAIS MISSAS EM DIRECTO

As conclusões da Fase Diocesana do Sínodo dos Bispos explicam também a aposta, por parte da paróquia de São Lázaro, numa estratégia mais ampla de comunicação.

Pela primeira vez no tempo do Advento, a Paróquia vai transmitir, em directo, com recurso ao YouTube, as partes mais importantes da Eucaristia, com o propósito de permitir que a comunidade católica tenha um conhecimento mais profundo da relevância do primeiro tempo do Ano Litúrgico que agora se inicia. «A partir da primeira semana do Advento, a paróquia de São Lázaro vai fazer uma transmissão directa diária de parte da Missa. E com parte da Missa quero dizer do Evangelho e da homilia do celebrante», revelou o padre João Lau, em declarações a’O CLARIM. «O objectivo é falar um pouco sobre este primeiro tempo do Ano Litúrgico a partir do Evangelho do dia. Além desta transmissão directa, também temos a transmissão da Eucaristia, todos os Domingos, através da Rádio Voz de Maria, por volta das 9:00 horas e 30», acrescentou o pároco da igreja de São Lázaro.

Marco Carvalho