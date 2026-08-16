ACONTECEU NO JAPÃO

Criança inspira mãe a tornar-se católica

Minami Kimura, uma menina japonesa de oito anos de idade, tornou-se viral pela sua fé pura e por ter inspirado a mãe a converter-se ao Catolicismo.

No Japão, onde os cristãos representam menos de um (1) por cento da população, a fé inocente da pequena Minami Kimura conquistou milhões de corações na Internet e está a tornar-se massivamente viral nas redes sociais.

Minami, aluna do 2.º Ano da Escola Primária Católica Shirayuri Gakuen, em Tóquio, conheceu Jesus pela primeira vez no Jardim de Infância. Em Maio deste ano, disse à mãe que queria tornar-se cristã – não por pressão, mas por um profundo amor infantil. Revelou então: «– Senti que Jesus era como um membro da família».

Quando o padre lhe perguntou por que razão queria ser baptizada, ela abriu bem os braços e afirmou: «– Neste momento, estou assim!», e depois levantou-os bem alto: «– Quero ser baptizada porque isso vai aproximar-me mais de Deus».

As suas palavras simples e sinceras comoveram profundamente a mãe, Maiko, que começou a estudar a Fé e decidiu ser baptizada juntamente com a filha.

Consequentemente, tanto Minami como Maiko foram baptizadas com alegria no Domingo de Páscoa, na igreja de Kojimachi, em Tóquio.

Esta história comovente tornou-se viral na Internet, com milhares de pessoas a partilhá-la e a elogiar o poder da fé infantil. «Deixai vir a mim as crianças (…) pois o reino dos céus pertence a quem é como elas» (Mateus 19, 14).

Uma bela lembrança de que Deus muitas vezes actua através dos corações mais pequenos para transformar famílias!

A Redacção