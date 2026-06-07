ABRA A SUA BÍBLIA – 36

Zacarias 1 – O Messias, Rei e Sacerdote (Zac., 3, 1–4, 14)

INTRODUÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO

Zacarias, cujo nome significa “Deus lembrou-se”, é um profeta do período pós-exílico de linhagem sacerdotal (cf. Ne., 12, 4). A sua missão expressa a lembrança de Deus e a nova oportunidade concedida ao Seu povo.

O seu livro está dividido em duas partes: Zac., 1–8 e Zac., 9–14. A primeira secção, escrita antes da conclusão do Templo, data dos primeiros anos de Dario I (522-486 a.C.) e situa-se num contexto semelhante ao do profeta Ageu. Nela, o Senhor anuncia o Seu regresso a Jerusalém para favorecer a reconstrução do Templo e convida o povo ao arrependimento e à purificação após as dificuldades do Exílio.

Após setenta anos de exílio na Babilónia, o povo judeu foi autorizado a regressar a casa. Mas a vida não era fácil. O templo – o coração da sua adoração – estava em ruínas. Zacarias, juntamente com Ageu, encorajou o povo a confiar que Deus estava com eles e a retomar a obra de reconstrução.

Um dos principais obstáculos à reconstrução do templo e da cidade eram as pessoas que ali se tinham estabelecido quando os exilados regressaram. Esses habitantes da terra eram, em parte, judeus que não tinham sido levados para o exílio, principalmente camponeses, e, aos olhos dos babilónios, pessoas de quem não tinham nada a temer nem com quem pudessem tirar proveito. Foi por isso que foram ali deixados. Eles, juntamente com os samaritanos e outros povos, opuseram-se à reconstrução do templo e da instituição sacerdotal, pois isso implicaria que os repatriados teriam poder sobre eles.

MONARQUIA E SACERDÓCIO

A primeira parte do livro contém oito visões dispostas numa estrutura concêntrica (quiástica) que funciona como um espelho, com a primeira e a última imagens a corresponderem-se, depois a segunda e a penúltima, e assim por diante. Vamos centrar-nos nas duas visões centrais, que apresentam a essência e a missão do Povo de Deus. Trata-se de uma figura e de uma profecia do papel da Igreja no mundo. O centro desta estrutura quiástica consiste em duas visões com um claro conteúdo messiânico.

Quarta Visão (Zac., 3, 1–10): A Investidura do Sumo Sacerdote – Esta visão anuncia o restabelecimento do sacerdócio na casa de Deus na pessoa de Josué (cf., 3, 1-7) e o advento do «rebento ou germe», com uma intervenção divina que perdoará a culpa de toda a terra num único dia (cf. 3, 8–10). A figura do «rebento ou germe» (ṣemah) já se encontra em Jr., 23, 5; 33, 15, apontando também para o advento de um novo rei da linhagem de David.

«Então mostrou-me o sumo sacerdote Josué, em pé perante o anjo do SENHOR, e Satanás, em pé à sua direita, para o acusar. E o SENHOR disse a Satanás: “Que o SENHOR te repreenda, ó Satanás! Que o SENHOR, que escolheu Jerusalém, te repreenda! Não é este homem uma brasa tirada do fogo?”» (3, 1-2).

O profeta tem uma visão da corte de Deus no céu. Josué, o sumo sacerdote dos exilados, enfrenta “o acusador”, Satanás. Esta figura surge como parte da Corte celestial, tal como também vemos no livro de Jó, onde acusa Jó de ser justo apenas por conveniência (cf. Jó., 1, 6–12; 2, 1–7). Satanás é chamado de «o acusador dos nossos irmãos» em Apocalipse 12, 10.

Satanás aponta o pecado e a impureza de Josué. A necessidade de um sacerdote é crucial para restabelecer o Templo e a presença de Deus entre o povo. O desígnio maligno de Satanás visa privar o povo da mediação do sacerdote, que pode servir no altar de Deus em favor do povo. No entanto, Deus tem misericórdia do Seu povo. Ele não os trouxe de volta à sua terra em vão; como sinal de perdão e purificação, o Senhor vestiu Josué com vestes limpas. Desta forma, Deus restaura o sacerdócio em Israel.

A presença da Glória do Senhor é assegurada pelo Templo, mas este é o local da liturgia, ou seja, do serviço sagrado ou da adoração ao Senhor. Os sacerdotes foram privados de terras para que pudessem consagrar as suas vidas ao serviço do templo. Apenas os sacerdotes, em nome do povo, podiam oferecer incenso e oferendas de alimentos e celebrar os sacrifícios no templo. A instituição do sacerdócio está intimamente ligada ao Templo. A adoração no Templo e o sacerdócio simplesmente não podiam ser separados.

Esta confirmação do ministério sacerdotal de Josué foi um grande desafio para aqueles que tinham permanecido na terra: Deus deu aos repatriados autoridade para restabelecer a verdadeira adoração.

«Assim diz o SENHOR dos Exércitos: Se andardes nos meus caminhos e guardardes os meus mandamentos, então governareis a minha casa e tereis a responsabilidade pelos meus átrios, e eu vos darei o direito de acesso entre aqueles que aqui estão» (3, 7).

«Andardes nos meus caminhos» expressa a exortação do Senhor ao sacerdote para cumprir o vasto leque de prescrições do ofício do sacerdócio que estão registadas no livro de Levítico. Andar nos caminhos de Deus envolve também administrar justiça (cf. Êx., 18, 20).

Josué é instituído como sumo sacerdote pelo Senhor (3, 8), e isso é apresentado como uma figura ou um tipo das «coisas que hão de vir», nomeadamente, o servo de Deus, «do rebento ou germe», uma figura messiânica com poder real. O profeta é obrigado a falar nesta linguagem enigmática e difícil para evitar a hostilidade das autoridades persas, que só reconheciam o rei persa.

Quinta Visão (Zac., 4, 1–14): O candelabro e as duas oliveiras – A quinta imagem, o candelabro de sete lâmpadas e as duas oliveiras (4, 1–10), representa a onisciência de Deus na terra (sete olhos) e as duas testemunhas ungidas, ou, literalmente, os dois filhos do azeite, situados à direita e à esquerda do Senhor (o candelabro). As menções ao sumo sacerdote e à «descendência» da linhagem davídica estão ligadas a duas figuras específicas: Josué, como o sumo sacerdote que será restabelecido na Casa de Deus (6, 11), e Zorobabel, governador de Judá e reconstruidor do templo, a quem corresponde a imagem da «descendência» (ramo ou rebento) da linhagem real de David.

Esta visão reflecte a tensão entre a autoridade religiosa e a civil: quem deve exercer o poder? Sob o domínio persa, a restauração da monarquia parecia impossível, mas a esperança num descendente de David perdurou. Assim surgiu a expectativa de dois tipos de Messias – um sacerdotal e outro real –, ambos provenientes do mesmo Senhor, simbolizado pelo candelabro central.

As palavras dirigidas a Zorobabel enfatizam que a restauração não dependerá da força humana, mas do Espírito do Senhor, cujo poder transformará um começo humilde numa gloriosa realização.

CONCLUSÃO:

Estas visões permitem-nos antecipar a função de Cristo como o único Sumo Sacerdote puro e imaculado, e como o Messias, descendente de David, a quem foi confiado todo o poder de salvar (cf. Jo., 13, 3). Todos os sacerdotes da Igreja participam no sacerdócio de Cristo e estão ao serviço de um povo sacerdotal: «Mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, o povo de Deus, para que proclameis as obras maravilhosas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa» (1 Pedro 2, 9).

Zorobabel, descendente de David, e Josué representam um tipo da dupla missão de Cristo: governar e restaurar o templo (cf. Jo., 2, 19), e restaurar o sacerdócio e o serviço litúrgico no Templo do Senhor (cf. Hb., 8, 1-2).

REZAR

COM A PALAVRA DE DEUS

. Reze pelo seu bispo e pelos seus sacerdotes, para que sejam fiéis ao seu compromisso e consagração.

. Peça ao Senhor que lhe permita saborear e sentir a Sua presença na sagrada Eucaristia.

. Agradeça ao Senhor por o/a ter chamado a fazer parte do Seu povo sacerdotal, ao serviço do mundo.

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ