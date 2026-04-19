ABRA A SUA BÍBLIA – 29

Ezequiel 5 – Água que jorra do Templo (Ez., 47, 1–21)

VIDA NOVA E ABUNDANTE

«Depois, levou-me de volta à entrada do templo, e eis que vi água a jorrar por baixo do limiar do templo, na direcção do leste, pois a fachada do templo estava virada para o leste. A água jorrava pelo lado direito do templo, a sul do altar» (Ez., 47, 1).

O profeta Ezequiel apresenta-nos uma das visões mais belas da Bíblia. Ele vê água a jorrar do Templo, primeiro como um pequeno ribeiro, depois transformando-se num rio poderoso que traz vida por onde quer que passe (cf. Ez., 47, 1–12). Esta água transforma a terra num novo paraíso, fazendo eco aos rios do Éden (cf. Gn., 2, 10–14). Onde quer que a água corra, o solo árido torna-se fértil, as árvores dão fruto e até mesmo o Mar Morto – normalmente um lugar de morte onde nada pode viver – enche-se de peixes e vida.

Esta visão é profundamente simbólica. Na Bíblia, a água representa frequentemente a bênção de Deus e a Sua presença (cf. Joel 2, 14). Para Israel, uma terra meio árida rodeada pelo deserto, a água significava sobrevivência. Imaginar água a fluir em abundância do Templo era imaginar o próprio Deus a renovar o Seu povo e a Sua terra. Esta visão é semelhante à dos ossos secos a receberem carne e espírito (cf. Ez., 37, 1–14): ambas mostram o poder de Deus para trazer vida onde só havia morte.

Ezequiel também descreve um novo Templo (capítulos 40–46) e novas fronteiras para a terra (47, 13–20), que correspondem às fronteiras ideais do reino davídico (cf. Nm., 34, 3–12). Isto nunca se cumpriu no período pós-exílico. Em vez disso, aponta para algo maior: a Igreja do Novo Testamento fundada por Cristo. O oráculo de Ezequiel destinava-se a acender a esperança – uma promessa de reconciliação, restauração e um novo Êxodo. Mas este Êxodo não seria para uma terra física ou uma nação política; seria para o Reino de Deus, que já está presente entre nós através de Cristo, embora ainda não na sua plenitude. A Igreja vive esta realidade agora, como um povo peregrino que aguarda o seu cumprimento completo.

CUMPRIMENTO EM CRISTO

Séculos mais tarde, o Evangelho de João mostra-nos como a visão de Ezequiel se cumpre. Na cruz, quando o lado de Jesus é perfurado, jorram sangue e água (cf. Jo., 19, 34–37). Este não é um pormenor aleatório. É o momento em que o verdadeiro Templo – o corpo de Jesus (cf. Jo., 2, 21) – se torna a fonte de água viva para o mundo.

O Evangelho de João é rico em simbolismo. Anteriormente, Jesus tinha dito à mulher samaritana que Lhe poderia dar «água viva» (Jo., 4, 13-14). Ele tinha clamado no Templo: «Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior correrão rios de água viva» (Jo 7, 37-38). Estas promessas cumprem-se na cruz. Do Seu lado traspassado jorra a água viva do Espírito, juntamente com o sangue do sacrifício.

O DOM DO ESPÍRITO

João salienta que Jesus não se limitou a «exalar o último suspiro», como dizem os outros Evangelhos. Em vez disso, escreve que Jesus «entregou o Espírito» (Jo., 19, 30). Significa que a Sua morte foi também o momento da dádiva. Ele entregou livremente o Espírito aos Seus discípulos, criando uma nova família de crentes reunidos aos pés da cruz.

A água que jorra do Seu lado simboliza este Espírito. Assim como o rio de Ezequiel renovou a terra, o Espírito renova corações, purifica vidas e forma uma nova comunidade – a Igreja. O sangue e a água juntos mostram-nos dois dons essenciais:

. Sangue: o sacrifício de Cristo, o perdão dos pecados, a salvação, uma nova aliança.

. Água: purificação, renovação, o Espírito, o Baptismo.

Da morte de Cristo vem a vida. A cruz, que parece uma derrota, torna-se a fonte da vitória e da renovação.

UMA NOVA CRIAÇÃO

«Ele disse-me: “Esta água corre para o distrito oriental, desce para o Arabá e desagua nas águas poluídas do mar para as refrescar. Por onde quer que corra, o rio está repleto de todo o tipo de criatura viva; os peixes abundarão. Por onde estas águas correm, refrescam; tudo vive por onde o rio passa» (Ez., 47, 8-9).

A cena da crucificação está repleta de sinais de uma nova criação. Jesus morre num jardim (cf. Jo., 19, 41), evocando o Éden. Maria está presente como «mãe» da nova comunidade (cf. Jo., 19, 26). Os discípulos estão reunidos, tornando-se irmãos e irmãs de Jesus (cf. Jo., 20, 17). Pelo Espírito, os crentes renascem como filhos de Deus (cf. Jo., 1, 12-13).

O lado aberto de Cristo é a porta de entrada para esta nova vida. Do Seu coração flui o Espírito que purifica, recria e une. Assim como o rio de Ezequiel transformou o Mar Morto num lugar de vida, o Espírito de Cristo transforma os nossos lugares de morte – os nossos pecados, falhas e feridas – em lugares de renovação.

A MISSÃO DA IGREJA

A água e o sangue do lado de Cristo continuam a alimentar hoje a Igreja. No Baptismo, somos lavados com água viva. Na Eucaristia, somos alimentados com o Seu sangue. Juntos, estes Sacramentos fazem de nós parte do novo povo de Deus.

Após a Sua ressurreição, Jesus mostrou aos Seus discípulos as Suas mãos e o Seu lado, depois soprou sobre eles e disse: «Recebei o Espírito Santo» (cf. Jo., 20, 20–22). Isto mostra a estreita ligação entre o Seu lado traspassado, o dom do Espírito e a missão da Igreja. O Espírito purifica, recria e envia-nos para perdoar os pecados e proclamar o Reino.

ESPERANÇA E RESTAURAÇÃO

A visão de Ezequiel foi concedida a um povo no exílio, abatido e desanimado. Prometia reconciliação, restauração e um novo Êxodo. Em Cristo, esta promessa cumpre-se. A Igreja é o novo Israel, que já vive no Reino de Deus, embora aguarde a sua plenitude. A nossa peregrinação é marcada pela esperança: mesmo nos desertos do sofrimento, o Espírito de Deus flui como água viva.

Na visão de Ezequiel, o Mar Morto é uma imagem poderosa. Um lugar de morte subitamente invadido pela vida. É isto que acontece quando o Espírito de Cristo entra nas nossas vidas. Onde havia desespero, Ele traz esperança. Onde havia pecado, Ele traz perdão. Onde havia divisão, Ele traz unidade.

CONCLUSÃO:

Ezequiel viu água a jorrar de um novo Templo, trazendo vida ao mundo. João mostra-nos que esta visão se cumpre em Jesus, o verdadeiro Templo, cujo lado foi aberto na cruz. Dele jorram sangue e água – o Espírito e os Sacramentos – que purificam, renovam e dão vida.

Este é o cerne da nossa fé: da morte de Cristo vem a vida para todos. O Seu lado traspassado não é um sinal de derrota, mas a fonte da esperança. Quem beber desta água viva nunca mais terá sede, pois ela conduz à vida eterna.

REZAR COM A PALAVRA DE DEUS

A visão de Ezequiel e o Evangelho de João convidam-nos a ver Cristo como a fonte de água viva. A oração é a forma como abrimos os nossos corações para receber este dom. Ao meditarmos sobre estes textos, pedimos ao Espírito que nos renove, que nos purifique e que nos torne parte da nova criação que jorra do lado traspassado de Cristo.

Pontos para Reflexão:

1. Senhor, abre o meu coração à água viva do Teu Espírito. Em que parte da minha vida me sinto como um deserto ou um Mar Morto? Que a Tua graça traga vida onde me sinto estéril.

2. Jesus, traspassado por amor, ajuda-me a ver o Teu sacrifício como a fonte da esperança. Ensina-me a confiar que, a partir das minhas próprias feridas, Tu podes trazer cura e renovação.

3. Espírito Santo, renova a Tua Igreja. Corre através de nós como rios de água viva, unindo-nos como um só povo e enviando-nos para partilhar o Teu amor com o mundo.

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ