ABRA A SUA BÍBLIA – 27

Ezequiel 3 – O silêncio transformado em esperança

CONTEXTO HISTÓRICO

O cerco final a Jerusalém pelo rei Nabucodonosor da Babilónia foi um dos acontecimentos mais decisivos e trágicos da História de Israel. Começou em Janeiro de 588 a.C. (no nono ano do reinado do rei Zedequias) e durou cerca de dezoito meses, terminando em Julho de 586 a.C. Os babilónios cercaram a cidade, cortando o abastecimento, o que criou condições para a existência de fome extrema. A resistência dos judeus foi desesperada e, em última análise, fútil; os defensores estavam enfraquecidos pela fome e pelas doenças, e as muralhas da cidade não conseguiram resistir ao assalto prolongado.

Quando os babilónios finalmente romperam as defesas, incendiaram e profanaram o Templo de Salomão, despojando-o de vasos sagrados e tesouros antes de lhe atearem fogo.

O destino dos habitantes de Jerusalém foi devastador. Muitos morreram de fome durante o cerco, outros foram massacrados pela espada quando a cidade caiu, e os sobreviventes foram levados para o exílio. A família real tentou fugir, mas foi capturada perto de Jericó; o rei Zedequias foi cegado, após testemunhar a execução dos seus filhos, e levado em correntes para a Babilónia. Apenas os mais pobres da terra foram deixados para trás, para cuidar dos campos e das vinhas.

Esta catástrofe marcou o fim de Judá como reino independente e o início do exílio babilónico – um período de profundo sofrimento, mas também de reflexão teológica e eventual renovação.

UMA INCLUSÃO (cf. Ez., 33, 1–20)

Este capítulo marca o início da segunda parte do livro, abrindo a porta à esperança. Na literatura bíblica, uma inclusão é um recurso literário em que temas ou expressões são repetidos no início e no fim de uma secção, criando uma moldura que destaca a unidade e a transição. Em Ezequiel, três motivos formam esta inclusão, separando a primeira parte do livro – centrada no julgamento e na condenação – da segunda parte, que se volta para a esperança e a restauração:

A. O papel de Ezequiel como sentinela (cf. Ez., 3, 16; 33, 1–9);

B. O seu silêncio (cf. Ez., 3, 24–27; 33, 22);

C. A afirmação: «saberão que um profeta esteve entre eles» (Ez., 2, 5; 33, 22).

Ao repetir estes elementos, o texto indica que a missão do profeta está a entrar numa nova fase. A imagem do sentinela representa a vigilância e a responsabilidade; o silêncio marca a pausa entre o julgamento e a restauração. O reconhecimento do profeta confirma a autoridade divina das suas palavras. Em conjunto, enquadram a transição da condenação para a consolação, mostrando que o plano de Deus continua, mesmo após um aparente colapso.

O PROFETA COMO VIGIA

«Tu, filho do homem – eu te nomeei vigia da casa de Israel; quando ouvires uma palavra da minha boca, deves avisá-los por mim» (Ez., 33, 7).

Tal como em 3, 17, Ezequiel é comparado a um vigia que deve permanecer vigilante para alertar o seu povo sobre o perigo. A sua missão é delicada, uma vez que ele tem a responsabilidade não só por toda a comunidade (versículos 2–6), mas também por cada indivíduo (versículos 7–9). O profeta deve estar atento aos sinais dos tempos e interpretá-los à luz da vontade de Deus: discernindo o que Deus deseja em cada acontecimento e qual deve ser a resposta humana.

O Senhor comunica-se com o profeta por meio de visões e inspirações que surgem na sua vida de oração. Deus não fala em linguagem humana comum directamente ao seu ouvido; antes, Ezequiel, dotado do dom sobrenatural da profecia, deve discernir a vontade de Deus, contemplando os acontecimentos históricos – tanto do seu povo como dos seus próprios –, à luz da Palavra que assimilou através da oração e da dedicação total ao Senhor. Isto é, simbolizado pelo acto de comer o rolo (Ez., 3, 1–3), que significa assimilar a Palavra de Deus como alimento. Desta forma, Deus eleva o intelecto do profeta para que ele possa perceber as verdades divinas, além do alcance da razão natural.

A CHEGADA DE UM FUGITIVO (Ez., 33, 21-22)

«No quinto dia do décimo mês, no décimo segundo ano do nosso exílio, o sobrevivente veio ter comigo de Jerusalém e disse: “A cidade foi tomada!”. A mão do Senhor tinha-se posto sobre mim na véspera da chegada do fugitivo e abriu-me a boca quando ele chegou até mim pela manhã. A minha boca foi aberta e deixei de estar mudo» (Ez., 33, 21-22).

Depois de o profeta receber a notícia devastadora da destruição de Jerusalém e do seu templo – um golpe que parecia anunciar o fim para os exilados –, o Senhor restaura a sua capacidade de falar. Este momento marca uma profunda transição no livro: inesperadamente, Ezequiel começa a proclamar oráculos de esperança e restauração. À beira do que parecia ser a dissolução total de Israel como nação, o profeta deve reunir coragem para empreender a árdua tarefa de renovação moral e espiritual entre os seus compatriotas. A sua missão é ajudá-los a reconhecer que a história não terminou, que Deus permanece activo no seu seio e que Ele continua a confiar naqueles que conseguem discernir a Sua presença e vontade no meio das ruínas.

Esta é uma característica distintiva da vocação profética; o que parece ser uma derrota e frustração absolutas torna-se, para quem confia no amor de Deus, uma oportunidade de transformação e renovação. Como ensina São Paulo: «Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu desígnio» (Rm., 8, 28).

DEUS FALA NO SILÊNCIO

Podemos perguntar-nos: qual é o significado desse silêncio do profeta? Por que razão o Senhor não lhe permitiu falar durante esse período?

O silêncio de Ezequiel não é acidental – funciona como uma ponte entre as duas fases da sua missão: simboliza a suspensão do diálogo durante o tempo do julgamento; só quando Jerusalém cai e o fugitivo chega é que Deus restaura a sua fala, sinalizando que o período de condenação terminou e o tempo da restauração começou. Por fim, a afirmação repetida de que «saberão que um profeta esteve entre eles» sublinha a legitimidade da missão de Ezequiel e a origem divina das suas palavras.

Este silêncio ressoa com a «meia hora de silêncio no céu», descrita em Apocalipse 8, 1. Em ambos os casos, o silêncio funciona como uma pausa dramática entre fases da acção de Deus: em Ezequiel, marca a passagem do julgamento para a restauração; no Apocalipse, situa-se entre a abertura do sétimo selo e o desenrolar de novas intervenções divinas. O silêncio, portanto, não é vazio, mas um momento carregado de expectativa, um limiar entre uma etapa do plano de Deus e a seguinte.

De forma semelhante, o silêncio na oração e na liturgia nunca é um vazio, mas um espaço privilegiado de encontro com Deus. Torna-se um momento de reverência e abertura ao mistério do Transcendente, o «Totalmente Outro», que ultrapassa todos os conceitos e palavras, mas que fala com a maior força nas profundezas da alma. O silêncio liberta-nos do ruído e da distracção, criando a quietude interior necessária para entrarmos naquele mistério que não pode ser contido pela linguagem, mas que nos transforma quando nos rendemos à sua presença. O silêncio, da nossa parte, é a forma contemplativa de acolher a palavra viva de Deus.

REZAR COM A PALAVRA DE DEUS

Senhor, ensina-me a vigilância. Tal como Ezequiel, o sentinela, ajuda-me a permanecer atento aos sinais dos tempos e a discernir a Tua vontade nos acontecimentos da minha vida.

Senhor, santifica o meu silêncio. Que os momentos de quietude na oração e na liturgia se tornem espaços de encontro contigo, onde a tua presença fala mais poderosamente do que as palavras.

Senhor, renova a minha esperança. Quando tudo parecer perdido, lembra-me que ainda estás a trabalhar, transformando a aparente derrota em oportunidades de transformação e de vida nova.

Pe. Eduardo Emilio Agüero, SCJ