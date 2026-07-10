A RECEITA DAS FÉRIAS DE LEÃO XIV

Leitura, oração e desporto

O Papa iniciou, no passado Domingo, 6 de Julho, o seu período anual de férias na residência pontifícia de Castel Gandolfo, localizada nos arredores de Roma, onde saudou a população reunida na Praça da Liberdade. Todas as audiências gerais, privadas e especiais estão suspensas até 4 de Agosto.

«Obrigado, estou muito contente por estar aqui convosco, por poder passar as próximas semanas com um pouco de descanso, um pouco de oração, um pouco de leitura e, esperamos, um pouco de desporto aqui em Castel Gandolfo», referiu Leão XIV, desde a varanda do Palácio Apostólico.

O Papa mostrou-se satisfeito pelo acolhimento que recebeu, na localidade italiana, sublinhando que «o encontro é sempre um momento importante».

Perante os aplausos da multidão que gritava “bem-vindo”, o Pontífice começou por desejar «boa noite», antes de conceder a sua bênção.

«Asseguro-vos também das minhas orações, sempre, mas especialmente durante as próximas semanas. Que Deus vos acompanhe sempre», concluiu.

O período de férias estende-se até 27 de Julho, pelo que nas próximas semanas ficam suspensas todas as audiências gerais, privadas e especiais.

“As audiências gerais serão retomadas na quarta-feira, 5 de Agosto”, assinala uma nota da Prefeitura da Casa Pontifícia.

Nos próximos Domingos, o Ângelus será recitado, com os peregrinos, na Praça da Liberdade, em Castel Gandolfo.

A localidade nas margens do lago Albano é escolha dos Papas para o período estival desde Urbano VIII (1623-1644), num castelo que pertence à Santa Sé, com direito de extraterritorialidade.

Cada castelo da região tem o nome do senhor da fortaleza – no caso da residência pontifícia era a família Gandulfi, natural de Génova.

Por volta do ano de 1200, os Gandulfi construíram o seu pequeno castelo que, no século seguinte passou para a família Savelli, a qual manteve a edificação até 1596; nesse ano, por causa de uma dívida que a família não conseguiu pagar ao Papa Clemente VIII (1592-1605), a propriedade passou para o Pontífice e, em 1640, foi declarada propriedade inalienável da Santa Sé.

João Paulo II, Papa entre 1978 e 2005, passou vários períodos do ano em Castel Gandolfo e Bento XVI (2005-2013) costumava passar as férias de Verão nesta localidade, que o acolheu nas primeiras semanas após a renúncia ao Pontificado.

Leão XIV tem escolhido Castel Gandolfo para passar um dia semanal de repouso e estudo.

In ECCLESIA – texto editado