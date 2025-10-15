A memória do coração

A gratidão é uma virtude essencial que nos ajuda a perceber a vida como aquilo que ela é: um dom maravilhoso.

A vida é um presente, uma oportunidade única para ser feliz. E não nos enganamos quando percebemos que o caminho para essa felicidade passa obrigatoriamente pelo amor, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus que é Amor.

Cada dia que passa é uma ocasião para expressar a nossa gratidão em relação a Deus e aos outros, e assim olhar para este mundo com um olhar renovado. Olhar para esta vida com um coração grato transforma até as tarefas mais simples em momentos eloquentes e cheios de significado.

O agradecimento genuíno vai muito para além da mera cortesia: ele deve vir de dentro, do fundo do nosso coração. Porque é no nosso coração que se dá o combate mais importante da nossa vida entre o bem (gratidão) e o mal (egoísmo).

Quando expressamos gratidão sinceramente, estamos a reconhecer e a valorizar as pessoas e as experiências que enriquecem as nossas vidas. Esse reconhecimento não só fortalece os nossos relacionamentos, mas também nos traz uma profunda sensação de alegria e paz interiores.

Um coração saudável é a base de uma vida saudável, e um coração predisposto a amar genuinamente e sem cedências ao egoísmo é a chave para a verdadeira felicidade.

Quando cultivamos sentimentos de amor e gratidão, promovemos não apenas a nossa saúde mental, mas também a saúde física e, sobretudo, espiritual. Portanto, viver com gratidão é um caminho para uma vida plena e feliz.

Reconhecer a vida como um dom e valorizar cada momento, cada pessoa e cada oportunidade de amar, torna-nos resilientes e joviais. A gratidão transforma a nossa perspectiva, fazendo-nos focar no que é positivo e belo, mesmo no meio das dificuldades de cada dia.

Um coração grato, que ama e se sente amado, é uma garantia de felicidade, optimismo, esperança e bom humor.

Pe. Rodrigo Lynce de Faria

Doutor em Teologia