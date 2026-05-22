A CONVITE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Leão XIV poderá estar nos 110 anos das Aparições de Fátima

O Presidente da República Portuguesa convidou o Papa Leão XIV a visitar Portugal em 2027, a fim de presidir às comemorações dos 110 anos das Aparições de Fátima.

Numa nota enviada às redacções, a Presidência da República lembra que, em 2027, se assinalam também os quinhentos anos da formalização da Nunciatura em Portugal e os dez anos da canonização de Francisco e Jacinta Marto.

“Tendo em conta que, em 2027, se assinalam os 500 anos da formalização da Nunciatura apostólica em Portugal, a par do 110.º aniversário das aparições marianas em Fátima e, ainda, do 10.º aniversário da canonização de Francisco e Jacinta, o Presidente António José Seguro dirigiu ao Papa Leão XIV um convite para realizar uma visita a Portugal no próximo ano”, refere a nota.

A Presidência da República lembra também que “as relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé constituem um exemplo de diálogo institucional, respeito mútuo e cooperação histórica entre Estados soberanos, ligados por uma proximidade cultural e espiritual que resulta da partilha de valores universais como o humanismo, a paz e a dignidade humana”.

“A visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, constituirá, sem dúvida, uma oportunidade para aprofundar ainda mais o relacionamento entre o Estado português e a Santa Sé”, conclui a nota da Presidência da República.

In ECCLESIA – texto editado

LEGENDA: O Papa Francisco visitou Fátima em 2017