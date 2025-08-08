A 12 DE AGOSTO, EM LISBOA

Com o início do mês de Agosto, são muitos os emigrantes que regressam a Portugal para visitar familiares, amigos e reviver as memórias de tempos passados nas aldeias, vilas e cidades que os moldaram enquanto pessoas. Desde há vários anos que a Igreja Católica vem incentivando os fiéis a não descurarem a fé, sendo frequente ouvir-se que “não se tira férias de Deus”. Para aqueles que já se encontram em Portugal ou se preparam para viajar para este destino, O CLARIM deixa duas sugestões de agenda com vista a alimentar a fé em tempo dedicado ao descanso.

Dehonianos celebram centenário da morte do Padre Leão Dehon

Os padres dehonianos em Portugal (na foto) vão celebrar o centenário da morte do seu fundador, o padre Leão Dehon (1843-1925), no dia 12 de Agosto, em Lisboa.

«Gostaríamos de convidar todas as pessoas a viver de perto esta pessoa que foi no seu tempo alguém que soube viver muito próximo e numa amizade muito grande a Jesus, mas que depois também soube desafiar, deixar desafiar, para trazer esse amor do coração de Jesus ao encontro das pessoas num apostolado social muito intenso, como depois será também evocado», disse o padre dehoniano Ricardo Freire, em entrevista à agência ECCLESIA.

A Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus foi fundada no dia 28 de Junho de 1878, em Saint-Quentin, em França, tendo chegado a Portugal em 1947 com a fundação de uma comunidade na Madeira, pelo próprio padre Leão Dehon, que faleceu no dia 12 de Agosto de 1925, «faz agora cem anos».

Os padres dehonianos em Portugal convidam as pessoas, «quem tiver a oportunidade», para participarem na celebração do referido centenário, «bem no coração da cidade de Lisboa, no Chiado, na igreja de Nossa Senhora de Loreto», conhecida como “igreja dos italianos”, a partir das 10:00 locais.

O padre Ricardo Freire adiantou o programa da evocação ao padre Leão Dehon, no qual consta a celebração de Missa ao meio-dia, pelo patriarca emérito de Lisboa, D. Manuel Clemente.

Segundo o entrevistado, os Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus estão «a viver um tempo jubilar», que na realidade «une duas grandes efemérides»: a celebração do centenário da morte do padre Leão Dehon e, «daqui a três anos», em 2028, a celebração dos 150 anos da fundação da Congregação.

O padre Leão Dehon foi declarado venerável por João Paulo II em 1997. O mesmo Papa anunciou a sua beatificação para 24 de Abril de 2005, mas a morte do Santo Padre polaco acabaria por impedir a cerimónia.

A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus foi inserida no Calendário Litúrgico, em 1856, por decisão do Papa Pio IX. É celebrada na sexta-feira da semana seguinte à Solenidade do Corpo de Deus. Em 1995, o Papa São João Paulo II instituiu o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero, associada a esta Solenidade.