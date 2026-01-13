92.º CURSO DE RENOVAÇÃO MATRIMONIAL NO VIETNAME

«O que Deus uniu, o homem não separe» (Mt., 19, 6)

«O casamento não dura muito tempo se não for alimentado diariamente», disse o padre Peter Nguyen Truong aos participantes do 92.º Curso de Renovação Matrimonial, realizado na paróquia de Sam Son (diocese de Thanh Hóa, Vietname Central) de 21 a 23 de Novembro de 2025, com a presença de cinquenta casais católicos e não católicos de diversas regiões do País e do estrangeiro.

Até à data, foram organizados 92 cursos de “Renovação Matrimonial”, especificamente para casais, independentemente da religião que professem, pelas pastorais do Matrimónio e da Família das dioceses do Vietname, de acordo com Andrew Doan Thanh Phong, repórter da agência FIDES.

Os cursos têm como objectivo ajudar os casais a redescobrir o matrimónio como dom sagrado e Sacramento instituído por Deus. As sessões abordam frequentemente os desafios que as famílias enfrentam na vida moderna, bem como o papel e a missão da família na vida de fé. Os casais ouvem relatos de experiências marcantes do quotidiano e trocam ideias num espírito aberto. Muitos casais emocionam-se durante as palestras ao ouvirem as histórias partilhadas por outras famílias.

Estas actividades pastorais são essenciais, sendo uma resposta às rápidas mudanças na sociedade moderna, como afirmam os especialistas em casamento e família no Vietname. «No contexto da globalização, da urbanização, do desenvolvimento tecnológico e da mudança de percepção na nova geração», explicou Truong Van Thom, participante do curso no Centro Pastoral da Diocese de Da Nang, «o valor do casamento no Vietname está a sofrer grandes transformações. Antes, o divórcio era considerado a perda da oportunidade de encontrar uma nova felicidade, mas agora muitas pessoas conseguem ter uma vida melhor após o divórcio. Esta visão faz com que as pessoas terminem voluntariamente os seus casamentos, em busca de uma nova felicidade».

Os resultados do censo populacional e habitacional de meados de 2024 mostram que a taxa de divórcio/separação representa aproximadamente 2,6 por cento da população total com mais de quinze anos de idade, o equivalente a cerca de dois milhões e 225 mil pessoas. As duas maiores cidades, Ho Chi Minh, com 263 mil habitantes, e Hanói, com 146 mil e quatrocentos habitantes, apresentam as taxas de divórcio mais elevadas do Vietname.

«Este é um número alarmante que reflecte a fragilidade do casamento na vida moderna», referiu Nguyen Thi Tam, representante da Assembleia Nacional, na sessão da manhã de 9 de Dezembro de 2025.

Segundo os especialistas em casamento e família, os papéis de marido e mulher na estrutura das famílias vietnamitas mudaram consideravelmente nos dias de hoje, assim como a imagem ideal de marido e mulher é completamente diferente da do passado. Anteriormente, a mulher concentrava-se principalmente no trabalho doméstico e cuidava da família, enquanto o marido era o principal provedor. Hoje, as mulheres têm mais oportunidades de trabalhar e de ter outras relações sociais. Há também mais conflitos e tensões entre os valores familiares tradicionais e modernos, até porque muitos membros das famílias passam tempo a mais nos telemóveis e nas redes sociais, em vez de cuidarem dos seus entes queridos.

No que respeita à prevenção de crises na vida conjugal e à redução das inerentes consequências negativas, sobretudo para os filhos de casais divorciados, os especialistas aconselham a que os casais se preparem cuidadosamente antes do casamento, participando, por exemplo, em cursos pré-matrimoniais. Além disso, precisam de equilibrar o crescimento entre a vida social e a vida familiar de forma igualitária. É importante que permaneçam na vida conjugal, ao invés de optarem pela solução do divórcio.

O artigo intitulado “Valores Culturais e Éticos do Casamento e da Família Católica no Vietname Actual”, publicado no Journal of Religious Studies, da autoria de Thi Ngoc Anh, sublinha que “o conceito de casamento como um vínculo livre e voluntário entre duas pessoas de sexos opostos que desejam viver juntas durante toda a vida, é positivo e amplamente aceite. Os católicos vietnamitas, com a sua reverência a Deus, mantêm o seu laço matrimonial e consideram-no uma graça concedida por Deus. Para além dos seus próprios sentimentos, o marido e a mulher devem também prestar atenção à educação dos filhos, escolhendo cuidadosamente as suas palavras, comportamento e estilo de vida, dando o exemplo e a lição para os seus filhos e netos seguirem”.

O cumprimento dos princípios invocados por Thi Ngoc Anh explica a razão porque os casamentos católicos no Vietname são mais estáveis, registando este país do Sudeste Asiático menos divórcios entre os casamentos católicos, em comparação com os casamentos não católicos.

Como ensina a Bíblia, em Mateus 19, 6: «O que Deus uniu, o homem não separe».

Joaquim Magalhães de Castro