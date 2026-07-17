700 ANOS DA MORTE DO SANTO PROTECTOR DAS PESTES CELEBRADOS EM 2027

São Lázaro prepara grande Festa de São Roque

O pároco da igreja de São Lázaro, padre João Evangelista Lau, sublinhou no passado Domingo, 12 de Julho, que «2027 marca o 700.º aniversário da morte de São Roque», pelo que no próximo ano irá realizar-se «uma grande festa em honra de São Roque». O anúncio foi feito no final da Missa Dominical matutina da igreja de São Lázaro.

A Eucaristia, celebrada pelo padre João Lau, que foi coadjuvado pelo padre Edgar Palomo Passaporte, SSP, antecedeu a Procissão de São Roque, que voltou a percorrer, em oração, as principais artérias do Bairro de São Lázaro. O cortejo reuniu largas dezenas de fiéis, a que se juntarem vários curiosos e alguns turistas.

Na homilia, o padre Lau lembrou a devoção de Macau a São Roque, em resultado de «uma grave peste que atingiu o território». Mais recentemente, aquando da pandemia de Covid-19, a diocese de Macau voltou a recorrer a este Santo, tendo a imagem de São Roque sido colocada à entrada da Sé Catedral, a pedido do bispo D. Stephen Lee. Durante a vigência da pandemia, a oração a São Roque foi sempre rezada no final da celebração das missas, em todas as paróquias.

Também na homilia que proferiu, o padre João Lau referiu a parábola do semeador lida no Evangelho, tendo salientado que «devemos tornar-nos boa terra, acolher a semente da Palavra de Deus e seguir o Seu caminho». Neste contexto, o sacerdote reflectiu sobre a vida de São Roque, notando que «o desenho característico da sua imagem transmite, implicitamente, um profundo testemunho da sua vida enquanto peregrino e dos seus esforços misericordiosos no combate à peste».

Segundo o pároco, é pois necessário que «os fiéis façam uma pausa e se apercebam do que acontece à sua volta. Chegarão assim à conclusão de que há muitas pessoas que lhes são próximas e que anseiam por ajuda».

«Sempre que o mundo enfrenta momentos excepcionais de crise ou adversidade, como as epidemias, Deus envia para entre nós diferentes santos, dotados de carismas especiais, para nos transmitir o Seu amor e misericórdia. Vemos a misericórdia de Deus em São Roque. Nasceu numa família nobre e abastada e poderia ter desfrutado de uma vida de luxo e conforto. No entanto, optou por pôr de lado os prazeres materiais e abraçou de bom grado uma vida de pobreza», afirmou o padre Lau, acentuando: «A vida de São Roque caracterizou-se por um profundo sentido de peregrinação; libertou-se dos laços mundanos e avançou resolutamente em direcção ao Reino dos Céus».

A celebração litúrgica encerrou com a oração da Ladainha de São Roque, a quem os fiéis pediram que interceda por todo o povo de Macau, de modo que seja poupado do flagelo da doença e desfrute de bem-estar físico e mental.

A Redacção