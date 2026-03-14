4º DOMINGO DA QUARESMA – Ano A – 15 de Março

O Cego de Nascença: Luz e Transformação na Quaresma

A passagem do cego de nascença, narrada por São João no seu evangelho, é um dos textos mais profundos e desafiadores que a liturgia nos oferece durante a Quaresma. Nela, Jesus não apenas realiza um milagre extraordinário, mas também nos convida a uma reflexão radical sobre nossa própria cegueira espiritual e sobre a transformação que a fé nos proporciona.

Quando os discípulos perguntam a Jesus quem pecou – o cego ou os seus pais – para que aquele tivesse nascido cego, Jesus responde de forma transformadora: «Nem ele pecou, nem os seus pais; mas é para que se manifestem nele as obras de Deus». Esta resposta liberta-nos de uma compreensão equivocada do sofrimento. Durante a Quaresma, período de penitência e conversão, precisamos entender que o nosso sofrimento e as nossas limitações não são punições divinas, mas oportunidades para que a graça de Deus se manifeste nas nossas vidas.

Jesus então declara: «Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo». Esta afirmação não é apenas poética; é uma proclamação teológica fundamental. Na escuridão da cegueira humana, Jesus traz a luz que ilumina não apenas os olhos físicos, mas também a alma inteira. A cura ocorre através de um gesto simples: Jesus faz lama com a saliva e coloca-a nos olhos do cego – um acto considerado profano na cultura judaica. Mas é justamente por meio dessa humanidade radical que a divindade se manifesta.

A importância deste texto, em tempo de preparação para a Páscoa, reside na sua mensagem central: somos todos cegos de nascença em relação às realidades espirituais. As nossas limitações humanas, a nossa incapacidade de compreender plenamente os mistérios de Deus e a nossa tendência ao pecado explicam a nossa cegueira original. Como católicos, somos convidados a reconhecer esta condição e a procurar a luz de Cristo, que nos transforma e nos restaura.

Mas há mais: o texto também nos revela a cegueira espiritual dos fariseus. Eles vêem com os olhos físicos, mas são incapazes de reconhecer a obra de Deus. A recusa em aceitarem o milagre, a obsessão com as leis e regulamentos e a incapacidade de se maravilharem com a graça representam uma cegueira ainda mais profunda. Durante este tempo especial de conversão, somos convidados a examinar a nossa própria cegueira farisaica: aquela que nos impede de ver a acção de Deus nas nossas vidas e nos prende a regras vazias de significado espiritual.

O símbolo da luz é absolutamente central para compreender a Páscoa, à qual a Quaresma nos conduz. A Páscoa de Cristo é a celebração da vitória da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, da ressurreição sobre o sepulcro. O cego que recebe a vista é a imagem perfeita do que este mistério da fé realiza: a transformação total do Ser Humano, a passagem da morte para a vida, da escuridão para a luz eterna.

Na Vigília Pascal, acendemos o Círio Pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, e dele acendemos todas as velas da Assembleia. Esta imagem tem raízes profundas em textos como este de São João. Somos todos aqueles cegos que, tocados pela graça de Cristo, recebem a visão. Somos todos chamados a passar da escuridão para a luz maravilhosa de Deus.

Para que a Solenidade que se aproxima produza frutos concretos na nossa vida, reconheçamos a nossa cegueira, busquemos a luz de Cristo com sinceridade e nos preparemos para celebrar, na Páscoa, aquela transformação radical que nos conduz das trevas à luz gloriosa da ressurreição.

Padre Daniel Ribeiro, SCJ