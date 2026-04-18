3.º DOMINGO DE PÁSCOA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – Ano A – 19 de Abril

Os Discípulos de Emaús e o Caminho da Fé Cristã

O relato dos discípulos de Emaús, narrado no Evangelho de São Lucas (cf. Lc., 24, 13–35), permanece um dos textos mais profundos e tocantes da Sagrada Escritura. Neste Terceiro Domingo da Páscoa, a Igreja convida-nos a contemplar não apenas um acontecimento histórico, mas também um processo vivo de descoberta da fé, que se continua a realizar em cada coração que se abre ao encontro com o Ressuscitado.

Dois discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús, tristes e desanimados. Haviam visto o seu Mestre crucificado e, apesar dos rumores de ressurreição, as suas esperanças pareciam mortas. Neste estado de desespero, encontram um peregrino que se junta a eles. Não o reconhecem, pois «os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer» (Lc., 24, 16). Este detalhe evangélico é profundamente significativo: a fé não é uma questão de mera visão física, mas de abertura espiritual.

O Catecismo da Igreja Católica ensina-nos que “a fé é a resposta do homem a Deus, que a ele Se revela e Se oferece, resposta que, ao mesmo tempo, traz uma luz superabundante ao homem que busca o sentido último da sua vida” (CIC n.º 26). Os discípulos de Emaús ilustram precisamente esta verdade: precisam ser iluminados pela Palavra de Deus para compreender o sentido dos acontecimentos que vivenciaram. Jesus começa então a explicar-lhes «em todas as Escrituras o que a Ele dizia respeito» (Lc., 24, 27). Este é o primeiro movimento da revelação divina: a Palavra de Deus interpretada à luz do mistério pascal. O Ressuscitado não aparece imediatamente na Sua glória; antes, caminha com eles, conversa, ensina. Ele respeita o processo humano de compreensão e de fé.

Santo Agostinho, ao comentar este episódio, afirma que Cristo “abriu-lhes a inteligência para compreenderem as Escrituras” (Confissões). A fé brota do encontro com a Palavra viva de Deus. Não é suficiente conhecer as Escrituras intelectualmente; é necessário que o Espírito Santo nos abra o coração para reconhecer nelas a presença viva de Cristo. A Constituição Dogmática Dei Verbum, do Concílio Vaticano II, determina: “A Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como venera o próprio Corpo do Senhor, não deixando jamais, sobretudo na sagrada Liturgia, de tomar e distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da palavra de Deus quer da do Corpo de Cristo” (DV n.º 21). Os discípulos de Emaús experimentam esta verdade: alimentam-se da Palavra que transforma os seus corações.

Logo que chegam a Emaús, os discípulos convidam o peregrino a permanecer com eles. No repouso da noite, ao partir do pão, «abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram» (Lc., 24, 31). Este é o momento culminante: a revelação divina completa-se na Eucaristia. Não é coincidência que o reconhecimento ocorra no partir do pão. A Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo, onde a Palavra se faz carne novamente. Como refere o Catecismo: “A Eucaristia é ‘fonte e cume de toda a vida cristã’” (CIC n.º 1324). Nos discípulos de Emaús vemos este princípio realizado: a Palavra prepara-os, mas é na Eucaristia que experimentam a certeza da presença do Ressuscitado.

Imediatamente após o reconhecerem, Jesus desaparece da sua vista. Mas os discípulos não ficam paralisados pela perda. Ao contrário, «levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém» (Lc., 24, 33). A fé recebida não é para ser guardada isoladamente, mas para ser compartilhada com a comunidade eclesial. Este retorno à comunidade é essencial. A fé cristã não é uma experiência privada, mas um dom que nos integra no Corpo de Cristo, que é a Igreja. Os discípulos correm para contar aos apóstolos o que viram e ouviram.

O relato de Emaús continua relevante para nós. Muitas vezes, como aqueles discípulos, caminhamos na tristeza e no desespero, sem reconhecer a presença de Cristo nas nossas vidas. Mas Ele está connosco no caminho, na Palavra que nos é proclamada cada Domingo, na Eucaristia que nos alimenta, na comunidade que nos acolhe. Que este Terceiro Domingo da Páscoa nos convide a abrir os nossos olhos espirituais, a reconhecer Cristo na Palavra e no Sacramento, e a retornar à comunidade como testemunhas vivas da Ressurreição.

Padre Daniel Ribeiro, SCJ