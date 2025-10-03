27º DOMINGO COMUM – Ano C – 5 de Outubro

Fé e serviço: essência do discipulado cristão

Hoje, o Evangelho de Lucas (17, 5-10) apresenta-nos uma profunda reflexão sobre a fé e o serviço. Os discípulos, reconhecendo a importância da fé nas suas vidas, pedem a Jesus: «Aumenta a nossa fé!». Esta súplica revela-nos um desejo sincero de crescer espiritualmente e enfrentar os desafios que a vida cristã impõe.

A resposta de Jesus é surpreendente: Ele diz que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para realizar grandes feitos. Esta comparação ensina-nos que não se trata da quantidade de fé que possuímos, mas da qualidade. Uma fé genuína, mesmo que pequena, pode mover montanhas, transformar corações e realizar o impossível. Tal convida-nos a reflectir sobre nossa própria fé: será que a temos cultivado? Será que confiamos plenamente em Deus, mesmo nas dificuldades?

Na sequência, Jesus apresenta-nos a parábola do servo. Ele ilustra a relação entre mestre e servo, mostrando que, após cumprir as suas obrigações, o servo deve dizer: “Somos servos inúteis; fizemos apenas o que devíamos fazer”. Esta passagem ensina-nos sobre humildade no serviço. Servir a Deus e ao próximo não deve ser motivado pela busca de recompensas ou reconhecimento, mas pelo dever e amor.

Como cristãos, somos chamados a ser servidores. O serviço é uma expressão concreta da nossa fé. Quando ajudamos os necessitados, visitamos os enfermos e acolhemos pessoas que não temos grande simpatia, estamos a colocar em prática a fé que professamos. Cada acto de amor e serviço é uma oportunidade para testemunhar o amor de Cristo ao mundo.

Além disso, esta mensagem desafia-nos a cultivar uma atitude de gratidão e humildade. Servir a Deus é um privilégio, e devemos realizar as nossas tarefas com alegria, sem esperar aplausos. O verdadeiro discípulo é aquele que serve com o coração aberto, reconhecendo que tudo o que faz é por graça de Deus. Só assim poderemos dizer que de facto conhecemos o Senhor.

Padre Daniel Ribeiro, SCJ