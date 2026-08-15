20º DOMINGO COMUM – Ano A – 16 de Agosto

A fé que alarga a mesa

Há passagens no Evangelho que nos deixam profundamente desconfortáveis, obrigando-nos a fazer uma pausa e a olhar de perto para a humanidade crua do encontro divino.

Quando Jesus se desloca às regiões pagãs de Tiro e Sidom – territórios fora dos limites familiares de Israel, marcados por animosidade histórica e divisão religiosa –, depara-se com uma mulher cananeia. Trata-se de uma completa forasteira, duplamente marginalizada, tanto por ser mulher num mundo patriarcal como por ser uma inimiga étnica dos judeus. No entanto, carrega um fardo pesado e agonizante: a sua filha está atormentada por um demónio. Ela clama com títulos de profundo reconhecimento espiritual, implorando pela misericórdia do Senhor, o Filho de David. O que se segue é um dos silêncios mais perturbadores de toda a Escritura, pois Jesus não diz uma única palavra em resposta ao seu apelo desesperado.

Para uma mãe em agonia, o silêncio divino parece uma rejeição total. Todos nós já passámos por aqueles momentos dolorosos em que as nossas orações parecem ricochetear num céu frio e indiferente, em que Deus parece distante perante as nossas lágrimas mais profundas. Os discípulos, irritados com a persistência, reagem com a impaciência típica dos humanos, pedindo a Jesus que a mande embora simplesmente porque ela continua a chamá-los. Reparem na motivação deles: não pedem a Jesus que a cure por compaixão; querem que seja mandada embora porque está a perturbar a sua paz, a atrapalhar a sua peregrinação piedosa e a causar um alvoroço. Como comunidade cristã, por vezes tratamos os gritos desesperados das pessoas que sofrem como um incómodo inconveniente, em vez de um apelo sagrado à misericórdia. Preferimos soluções rápidas e discretas que mantenham intactas as nossas zonas de conforto pessoais.

Quando Jesus finalmente fala, as suas palavras parecem chocantemente duras aos nossos ouvidos. Ele afirma que foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel e que não é correcto tirar o pão dos filhos para o atirar aos cães. No contexto cultural da época, chamar os gentios de “cães” era um insulto étnico comum. Há interpretações de que Jesus a estava a pôr à prova, reflectindo as barreiras predominantes da sua sociedade, ou a encenar uma lição dramática para os seus discípulos que nutriam precisamente esses preconceitos, ou ainda a dar um exemplo de que os gentios tinham uma fé mais profunda do que os judeus puritanos. Seja qual for o caso, Ele coloca um obstáculo formidável no caminho dela. Uma pessoa menos forte ter-se-ia afastado ofendida, com o orgulho ferido por tal resposta. Mas esta mãe não é movida pelo orgulho ou pelo debate teológico; é movida por um amor maternal feroz e por uma confiança inabalável na bondade de Cristo.

Ajoelhando-se perante Ele em sinal de homenagem, faz uma oração simples e desesperada: «Senhor, ajuda-me». Quando questionada sobre o pão das crianças, devolve-lhe a sua própria metáfora com uma sabedoria espiritual impressionante, respondendo que até os cães comem as migalhas que caem da mesa do mestre. Ela não contesta a prioridade teológica dele, nem exige um lugar de honra à mesa. Em vez disso, reconhece que a graça e o poder de Deus são tão imensos que até mesmo uma mera migalha que caia da sua presença é mais do que suficiente para curar a sua filha. Compreende que a misericórdia divina não é um bem escasso que se esgota se for partilhado com os de fora; é um oceano tão abundante que a sua mais pequena gota traz libertação total.

Ao ouvir isto, Jesus fica profundamente comovido e declara: «Ó mulher, grande é a tua fé! Que se faça contigo como desejas», e a filha é curada a partir daquele mesmo momento. Esta é uma das duas únicas ocasiões em todo o Evangelho em que Jesus se maravilha com a grande fé de alguém, e em ambas as ocasiões essa fé não se encontra em membros da comunidade religiosa, sacerdotes ou eruditos, mas em gentios e forasteiros. A fé dela era grande porque era persistente, humilde e recusava-se a ser dissuadida pelo silêncio inicial ou pelas barreiras sociais. Ela ensina-nos que a verdadeira fé não tem a ver com ter credenciais impecáveis ou pertencer à tribo certa; tem a ver com agarrar-se à bondade incondicional de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Neste encontro dramático, Jesus permite que esta mãe persistente demonstre aos discípulos que assistiam à cena – e a todos nós – que, à mesa da misericórdia de Deus, não há cães estrangeiros, apenas crianças famintas à espera de serem alimentadas.

Pe. Jijo Kandamkulathy, CMF