150 ANOS DA SOCIEDADE DO VERBO DIVINO

«Macau é muito importante para a formação sacerdotal» Pe. Franz Gassner, SVD

Dois irmãos da Sociedade do Verbo Divino (SVD) «estão a estudar Teologia, em Cantonense, no Seminário do Espírito Santo de Hong Kong», havendo a possibilidade de Macau também vir «a acolher de novo jovens missionários da SVD, a fim de receberem formação teológica», disse o padre Franz Gassner, em declarações a’O CLARIM.

De acordo com o superior da Verbitas em Macau, já «este ano dois missionários do Verbo Divino completaram os seus estudos na Universidade de São José e foram, posteriormente, ordenados. Um desenvolve, desde Outubro, trabalho pastoral na Escola Secundária Sing Yin e na paróquia da Sagrada Família, em Choi Hung, no distrito de Kowloon. E o outro foi enviado para a Coreia do Sul, onde começou a estudar a língua e a cultura do País».

Desde que a Congregação chegou a Macau, em 2007, que ajudou a formar dezenas de jovens e religiosos, sendo que alguns optaram por seguir o caminho do Sacerdócio: «Macau foi durante os últimos séculos um local muito importante no que toca à formação sacerdotal. O que procuramos fazer é dar continuidade a esta missão. Aliás, a Sociedade do Verbo Divino foi convidada pelo anterior bispo, D. José Lai, exactamente com esse propósito».

Quando a SVD comemora 150 anos de existência a nível global, a actividade em Macau é garantida por apenas dois sacerdotes, os padres Gassner e José Angel Castellanos, SVD. Daí a importância do aparecimento de novas vocações por forma a cumprir os objectivos firmados pelo Fundador, padre Arnold Janssen.

«Neste momento, o padre José Angel, do México, e eu próprio, servimos a Diocese em apostolados especiais na área da Educação. O padre José Angel é capelão em quatro escolas e creches e eu sou académico a tempo inteiro na Universidade de São José, onde ensino Filosofia, Ética e Gestão Ambiental», explicou o padre Gassner, acrescentando: «Há três outros missionários do Verbo Divino em Hong Kong que foram designados pelo bispo de Macau para acompanhar comunidades migrantes: os padres João Baptista Le Van Ba e Peter Hoang Van Hien servem os católicos vietnamitas, enquanto o padre Natalius Suryanto é o capelão da comunidade indonésia. Estes três sacerdotes vêm com regularidade a Macau para procurar dar resposta às necessidades das comunidades imigrantes».

BISPO ATRIBUIU NOVAS FUNÇÕES

Por decisão de D. Stephen Lee, o padre José Angel iniciou novas funções a partir de 1 de Novembro de 2025. Esta semana visitou, pela primeira vez, as instalações da Creche Internacional de São José, localizada no NAPE, depois de ter sido nomeado para o cargo de capelão da instituição.

O sacerdote, que foi durante vários anos o capelão do Centro Hospitalar Conde de São Januário, acumula também a função de capelão do Estabelecimento Prisional de Macau. «Para além de estar comprometido com várias escolas e creches locais, na qualidade de capelão, o padre Angel também está há vários anos ao serviço das pessoas que se encontram detidas em Coloane. Tem servido de ponte entre os presidiários – em particular, os provenientes de África e da América Latina – e as respectivas famílias», referiu o padre Gassner.

«Os detidos não têm Internet, não têm telemóvel. As cartas são o único meio de comunicação que têm à sua disposição. É um processo muito demorado em termos de tempo, mas constitui, ainda assim, uma importante acção pastoral. Alguns destes presidiários estiveram anos sem conseguir contactar com os seus familiares. É muito importante que haja alguém que os escute e os possa colocar em contacto com a família que deixaram para trás», apontou o superior.

MISSÃO: “MACAU”

O estabelecimento dos Missionários do Verbo Divino em Macau, há quase vinte anos, teve como objectivo principal reforçar a propensão histórica da diocese local como centro de formação de novas vocações. Embora poucos, os sacerdotes da Verbitas têm desde então assumido um papel fundamental em apostolados tão distintos como a Educação, a prestação de cuidados a doentes e moribundos, ou o auxílio a presos e aos mais necessitados.

O padre Gassner, que já foi director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José, estende o seu apostolado à Região vizinha de Hong Kong, ali se deslocando, pelo menos, uma vez por semana.

Na RAEHK, o também académico é responsável pelo acompanhamento espiritual da comunidade católica de língua alemã. «Eu próprio sirvo esta comunidade. No fim-de-semana temos o Festival das Lanternas, uma celebração anual para crianças que é realizada na ilha de Lantau, na igreja do Mosteiro Trapista, por altura do São Martinho», concluiu.

M.C. e J.M.E.