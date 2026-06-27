13º DOMINGO COMUM – Ano A – 28 de Junho

A hospitalidade significa um coração aberto

Uma das coisas mais agradáveis da vida é conhecer uma pessoa aberta, simpática e hospitaleira. Normalmente, dá para perceber, pela forma como aperta a mão, se se está perante uma pessoa assim. Este tipo de pessoa não só nos faz sentir bem-vindos, como também nos faz sentir que é bom ser quem somos. A hospitalidade é a marca distintiva de um verdadeiro seguidor de Cristo.

Na maioria dos países, o longo e agradável Inverno tinha terminado e o Verão chegara. Um sol quente brilhava intensamente num céu azul límpido, com chuvas ocasionais. Ao longo de toda a rua, as pessoas regozijavam-se. Abriram as cortinas e as janelas. O ar fresco, a luz do Sol e o calor invadiram as suas casas, trazendo alegria aos corações de todos os que lá estavam. Até mesmo os mais idosos sentiam que era bom estar vivo e exclamavam: “Graças a Deus pelo Sol!”. Mas, com mais frequência, quando abríamos as nossas janelas, uma pessoa indesejada aparecia de repente ao fundo da rua. Então, uma a uma, ao longo de toda a rua, as janelas eram rapidamente fechadas, as cortinas puxadas em silêncio e as fechaduras voltavam a ser colocadas nas portas da frente. Mal a pessoa indesejada desaparecia, as cortinas eram novamente abertas e as janelas voltavam a abrir-se. E, mais uma vez, a luz do Sol e o ar fresco invadiam as casas, e todas as pessoas se regozijavam. Em breve, as cortinas foram retiradas das portas da frente e, aqui e ali, os vizinhos saíram para trocar cumprimentos amigáveis, pois eram um grupo muito unido e orgulhavam-se desse facto.

É estranho quando se pensa nisso. As nossas casas estão sempre abertas para receber a luz do Sol de Deus e o ar fresco, mas, infelizmente, nem sempre estão abertas para receber pessoas que possam precisar da nossa presença, especialmente se elas vierem vestidas com roupas surradas. No entanto, mesmo neste caso, estas pessoas continuam a ser filhos daquele Deus que derrama a Sua luz sobre cada um de nós, independentemente de o merecermos ou não. Estou a falar de hospitalidade. A hospitalidade é algo muito diferente do que era, digamos, há cerca de vinte anos. Naquela época, ninguém trancava as portas (pelo menos durante o dia) e os estranhos eram raros e distantes uns dos outros. Mas hoje o panorama mudou completamente. Há muitos estranhos por aí, assim como muitos vigaristas e ladrões. Ninguém gosta de ser explorado. As pessoas têm medo dos estranhos que aparecem no seu bairro, e não sem razão. Em algumas grandes áreas urbanas, dificilmente se encontra uma casa que não tenha sido assaltada. E que experiência horrível é essa, especialmente para os idosos e para quem vive sozinho. Alguns nunca mais voltam a ser os mesmos por causa disso.

Assim, os velhos tempos das portas abertas já lá vão, talvez para sempre. Hoje é a era das fechaduras, das trancas, das correntes, dos olho-mágicos, dos sistemas de alarme, dos cães e, sim, em alguns casos, das armas. Contudo, hoje há mais necessidade do que nunca de hospitalidade e simpatia. No mundo actual, há muitos estranhos, estrangeiros e pessoas deslocadas. Estas pessoas não têm raízes nem amigos. Mudam-se para bairros onde não conhecem ninguém e onde a vida pode ser muito solitária para elas.

Temos naturalmente medo de estranhos, precisamente porque são estranhos, ou seja, diferentes de nós. Então, o que fazemos? Erguemos barreiras. Mantemo-los afastados. Não é que tomemos medidas directas contra eles. É apenas que não os convidamos para os nossos clubes, e assim por diante.

Mas Cristo chama-nos a acolher os estranhos no nosso meio. Ser hospitaleiro não significa torná-los como nós. Significa aceitá-los tal como são. Assim, eles podem deixar para trás a sua estranheza e tornar-se membros da comunidade. A hospitalidade não é tanto uma questão de manter as portas das nossas casas abertas, mas sim de manter as portas dos nossos corações abertas. Se alguma vez tiveres tido a experiência de te perderes num lugar estranho, saberás como isso pode ser assustador. Como é maravilhoso quando alguém se aproxima de nós e se oferece para ajudar. É como se o Sol de repente começasse a brilhar sobre si a partir de um céu até então escuro.

Se os cristãos se isolarem em guetos, onde se protegem a si próprios e aos seus bens contra aqueles que consideram socialmente inferiores a eles, que esperança resta para o mundo? Cristo chamou-nos a estender a mão aos outros. E as recompensas são enormes. Ele disse que mesmo um acto trivial de bondade, como dar um copo de água fria, não ficaria sem recompensa. Mas há também recompensas terrenas, e muito grandes – o crescimento da compreensão, da cordialidade e da cooperação, coisas pelas quais os nossos bairros clamam.

Este é o tipo de Primavera que nós próprios podemos fazer com que chegue às nossas casas e ruas, uma Primavera que afastará do nosso meio o Inverno da desconfiança, do medo e da falta de hospitalidade. Para os seguidores de Cristo, a hospitalidade não é um extra opcional. Está no cerne do Evangelho. E a motivação última é clara: acolher o estrangeiro é acolher o próprio Cristo.

Pe. Leonard Dollentas