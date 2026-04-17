YVONNE SCHLOBITTEN ABORDOU RELAÇÃO ENTRE ARTE, TEOLOGIA E PERCEPÇÃO DO ESPÍRITO

Veículo de fé e caminho para o céu

Que relação existe entre a Arte, a Teologia e a Percepção do Espírito?

Foi esta a questão que esteve em análise, no passado dia 12 de Abril, no Seminário de São José. Para lhe dar uma resposta, a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José convidou Yvonne Dohna Schlobitten, professora na Pontifícia Universidade Gregoriana (PUG). A académica, especialista em História e Estética da Arte Cristã, abordou, em particular, o modo como a percepção visual e cultural da arte influi na experiência religiosa de cada um.

Para a docente da Faculdade de História e Património Cultural da Igreja da PUG, tem-se verificado uma mudança de paradigma ao longo da História da Igreja, no que à arte, enquanto mediadora entre a “existência temporal” do Homem e o “Ser eterno”, diz respeito – uma ideia cuja génese remonta ao Pontificado de São João Paulo II.

Yvonne Schlobitten comparou a abordagem à arte feita por João Paulo II com outras desenvolvidas pelos Papas Paulo VI, Bento XVI e Francisco: “Enquanto Paulo VI seguiu os ensinamentos da Teologia ‘francesa’, que encara o espaço artístico como espaço espiritual de encontro com Deus, Bento XVI tinha na reprodução da imagem do crucifixo a manifestação virtual da penitência humana. Já o Papa Francisco encarava a vida em si como uma obra de arte”, referiu.

Intitulada “Art Knowledge: Theoria and Contemplative Seeing of Identity”, a palestra inseriu-se num conjunto de actividades que vêm sendo realizadas há vários meses e que têm como principal objectivo potenciar o contacto entre professores e alunos da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ e académicos especializados em assuntos religiosos.

J.M.E.