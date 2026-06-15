IA: Formação Catequética promove workshop

WORKSHOP TEM LUGAR A 27 DE JUNHO

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IA: Formação Catequética promove workshop

A Comissão Diocesana para a Formação Catequética organiza uma acção de formação sobre a utilização da Inteligência Artificial como ferramenta ao serviço da evangelização. Intitulada “Inteligência Artificial, Meios de Comunicação Social e Evangelização”, a iniciativa aborda a aplicação ética e criativa da automação inteligente e da IA generativa nos Meios de Comunicação e na transmissão da Fé. O certame está agendado para o último sábado deste mês, 27 de Junho, entre as 14:00 e as 17 horas e 30, no auditório do Colégio Yuet Wah.

Num contexto de rápida evolução tecnológica e procurando responder ao apelo da Igreja no sentido da utilização responsável das novas ferramentas digitais, o workshop é anunciado poucos dias após o Papa Leão XIV ter publicado a sua primeira Encíclica – Magnifica Humanitas –, dedicada à salvaguarda da dignidade da pessoa humana na era da Inteligência Artificial.

O documento pontifício sublinha a necessidade de se colocar a tecnologia ao serviço do bem comum, da verdade e da dignidade humana, e alerta para o facto dos algoritmos e da Inteligência Artificial concentrarem demasiado poder ou desumanizarem as relações pessoais. A reflexão do Santo Padre serve de enquadramento à iniciativa organizada pela Comissão Diocesana para a Formação Catequética.

O principal objectivo da acção de formação é capacitar catequistas, professores de Religião e Moral, animadores pastorais e educadores em escolas e organizações católicas, para o uso eficaz e ético das ferramentas de Inteligência Artificial.

Aos participantes vai ser dada a oportunidade de aprenderem, através de exercícios práticos, a criar conteúdos para aulas de Catequese, cursos de estudo bíblico e actividades de formação. Entre os recursos que serão explorados estão textos, imagens, vídeos e a criação de composições musicais com recurso à inteligência artificial generativa. O workshop contempla ainda a partilha de experiências concretas de aplicação da IA no ensino da Sagrada Escritura e uma reflexão ética sobre os limites e princípios que devem orientar o uso das novas ferramentas de computação na actividade pastoral.

Conduzida em Cantonense, a formação estará a cargo de Victor Lam, director do Centro de Formação Catequética de Hong Kong e membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Informação da diocese vizinha, Patrick Cheung, mestre em Comunicação Social pela Universidade Católica de Milão, e Carrie Wong, responsável pelos serviços de catequese na diocese de Hong Kong e animadora de grupos de estudo bíblico na vizinha RAEHK.

A participação tem um custo simbólico de cem patacas por pessoa – esta quantia poderá ser convertida em livros ou material catequético. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do endereço de e-mail cdfc@catholic.org.mo ou do portal electrónico macau-cdfc.org.

A iniciativa insere-se na missão mais ampla da Comissão para a Formação Catequética de acompanhar os sinais dos tempos, preparando os agentes da pastoral para anunciarem o Evangelho com linguagem contemporânea, sem nunca perder de vista a centralidade da pessoa humana, princípio reafirmado com grande vigor pelo Papa Leão XIV na Encíclica Magnifica Humanitas.

Marco Carvalho

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