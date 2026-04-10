“WORKSHOP” DESTINA-SE A CASAIS RECÉM-CASADOS

Café com fé de açúcar, no Centro Diocesano

Um ritual simples, como a partilha de um café pela manhã, pode ajudar a consolidar a relação conjugal. A premissa dá o mote a uma acção de formação, promovida pelo Movimento Católico de Apoio à Família. A iniciativa está agendada para a tarde de 18 de Abril, no Centro Diocesano.

O Movimento Católico de Apoio à Família promove, a 18 de Abril, uma acção de formação destinada a casais recém-casados. Intitulada, “Café Feito em Casa – Confecção e Prova”, a iniciativa destina-se a casais que contraíram matrimónio há menos de sete anos e tem como principal objectivo fortalecer a relação conjugal através da experiência de preparar e degustar café.

Com uma inegável dimensão técnica, o “workshop” propõe, contudo, dotar um gesto banal do quotidiano familiar de uma dimensão espiritual. Durante a acção de formação, que irá decorrer entre as 14 horas e 30 e as 17:00 horas na sala de exposições do Centro Diocesano, na Rua Formosa, os participantes vão aprender a preparar café de filtro, sem recurso a aparelhos eléctricos. O “workshop” inclui três momentos distintos, mas igualmente importantes: a moagem partilhada dos grãos, a descoberta dos aromas e dos sabores de café de diferentes proveniências, e uma reflexão sobre a importância de como os pequenos detalhes do dia-a-dia – o cheiro do café, por exemplo – podem ajudar a consolidar a relação conjugal, a aprofundar a intimidade entre marido e mulher e a reforçar a caminhada de fé do casal.

A acção de formação é ministrada por Lo Leung Kit, profissional com nove anos de experiência na indústria do café e com certificação de nível intermédio, conferida pela Specialty Coffee Association.

Com um custo de inscrição de oitenta patacas por casal, o “workshop” está limitado a apenas seis casais, com o Movimento Católico de Apoio à Família a dar prioridade à inscrição dos fiéis católicos.

A iniciativa enquadra-se na missão da organização, que ao longo das últimas décadas tem procurado promover o fortalecimento dos laços familiares através de actividades que visam conjugar as práticas e os rituais do quotidiano com o diálogo e a vivência cristã.

O Movimento Católico de Apoio à Família trabalha alinhado com os ensinamentos da Igreja Católica, focando-se na dignidade do matrimónio e no acompanhamento pastoral das famílias. O Movimento gere o Centro de Aconselhamento da Ilha Verde, local onde oferece apoio a famílias com dificuldades e que tem vindo a enfrentar obstáculos de cariz financeiro ao longo dos últimos meses. No final de Fevereiro, o bispo de Macau ordenou a realização, a 8 de Março, de uma segunda colecta nas paróquias do território. Os fundos angariados foram entregues à organização, para ajudar a suportar as despesas de funcionamento do Centro de Aconselhamento. De acordo com a nota emitida pela Cúria Diocesana em que é anunciada a colecta, o Centro “tem enfrentado dificuldades financeiras, resultando em perdas contínuas que afectam a estabilidade dos seus serviços”.

M.C.