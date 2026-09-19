VIAGEM DE CINCO DIAS DECORRE ENTRE 3 E 7 DE NOVEMBRO

Paróquia de São Lourenço prepara peregrinação a Nagasaki

A paróquia de São Lourenço promove, no início de Novembro, uma peregrinação de cinco dias ao Sul do Japão. Dinamizada ao abrigo do lema “Mãe de Todos os Santos e Rainha da Paz”, a viagem está agendada para o período compreendido entre 3 e 7 de Novembro e conta com o apoio técnico e logístico de uma agência de viagens de Macau.

Centrada em grande medida na região de Nagasaki, cidade com a qual Macau mantém vínculos históricos e espirituais significativos, a peregrinação será liderada por Chan Tim Seng, conta com o acompanhamento espiritual do pároco de São Lourenço, padre Bosco Chan, e oferece aos participantes a oportunidade de conhecer locais profundamente enraizados na História do Catolicismo no Japão e na memória dos Santos Mártires do Japão.

O itinerário estende-se por quatro regiões e abrange marcos de incontornável relevância histórica e religiosa. Na cidade de Nagasaki, o grupo de peregrinos da paróquia de São Lourenço deverá visitar alguns dos locais mais emblemáticos do atribulado percurso do Catolicismo no Japão, numa deslocação que se inicia na igreja de Oura. Erguida em 1864, em estilo gótico e considerada a igreja de madeira mais antiga do Japão, a basílica dos Vinte e Seis Mártires é um comovente testemunho das dificuldades com que se depararam os primeiros cristãos japoneses.

O programa inclui uma visita ao Monumento aos Vinte e Seis Mártires e à respectiva igreja, na colina de Nishizaka, erguida no local onde os missionários e fiéis foram crucificados em 1597. Os peregrinos deverão também passar pela catedral de Urakami, um símbolo de resiliência e recuperação após a devastação causada pela bomba atómica, bem como pelo Mosteiro e Centro Memorial de São Maximiliano Maria Kolbe e pela igreja de São Filipe.

A peregrinação prossegue depois para Hirado, região com uma riquíssima tradição no domínio dos kakure kirishitan, os cristãos escondidos do Sul do Japão.

Em Hirado, o grupo vai visitar a igreja memorial de São Francisco Xavier, evocativa dos esforços de evangelização promovidos pelos jesuítas no Século XVI, e a imponente igreja de Tabira. No parque termal de Unzen, o grupo visitará o “Inferno de Unzen”, um local de trágica memória onde, durante as perseguições do xogunato Tokugawa, no Século XVII, muitos cristãos foram torturados e martirizados devido à sua fé.

Por fim, na cidade de Shimabara, o itinerário contempla uma visita à igreja de Shimabara e às históricas ruínas do Castelo de Hara – onde estava situado o epicentro e o reduto final da Revolta de Shimabara em 1637-1638, liderada por camponeses cristãos – e encerra com uma visita ao Monte Inasa, de onde se pode admirar uma das panorâmicas mais espectaculares de Nagasaki.

Num breve comunicado colocado nas redes sociais, a paróquia de São Lourenço adianta que ainda se encontram disponíveis algumas vagas para a deslocação ao Japão. Os organizadores da peregrinação apelam a uma resposta célere por parte dos fieis interessados e esclarecem que a Paróquia não tenciona alargar o número limite de participantes.

M.C.