VI DIA MUNDIAL DOS AVÓS E DOS IDOSOS É CELEBRADO ESTE DOMINGO

Sé Catedral prepara surpresa para as famílias

A paróquia da Sé está a preparar uma surpresa para os avós e netos que este Domingo, 26 de Julho, participem nas missas celebradas na igreja da Sé Catedral.

A Paróquia pretende desta forma assinalar o VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, instituído pelo Papa Francisco em 2021, sendo celebrado todos os anos no quarto Domingo de Julho. Este ano coincide com a data da Festa Litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus Cristo.

«No próximo Domingo, a Igreja celebrará o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, também em memória de São Joaquim e de Santa Ana, os avós de Jesus», começou por lembrar a comentarista da Missa Dominical do passado Domingo, 19 de Julho, tendo anunciado de seguida: «Fazemos um convite muito especial a todas as famílias: no próximo Domingo venham participar juntos na Santa Missa; tragam os avós e os netos, enfim, todos em família, pois teremos uma surpresa preparada para vós. Será um momento de bênção e de gratidão».

Na mensagem do Papa Leão XIV por ocasião do VI Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, o Santo Padre recorre a Isaías 49, 15 – «Eu nunca te esquecerei» – para reflectir sobre a importância das novas gerações cuidarem dos idosos. No texto, publicado a 15 de Junho deste ano, Leão XIV afirma: “Quantas vezes, na Sagrada Escritura, em particular nos Salmos, a oração nasce do desamparo de quem tem a impressão de que a sua vida não interessa a ninguém e é negligenciada! A dolorosa sensação de ser esquecido é, infelizmente, comum a muitas pessoas e, entre elas, não poucas são idosas”. E refere: “Sobre a existência de muitos idosos, em particular, parece estender-se um véu que esbate as feições dos rostos e relega ao esquecimento. É o que acontece nas casas onde reina a solidão, e também naqueles asilos onde a singularidade de cada pessoa corre o risco de ser reduzida ao número da sua cama ou à sua patologia”.

Neste contexto, sublinha que “a celebração do Dia Mundial dos Avós e dos Idosos é uma oportunidade para redescobrir que a Igreja é chamada a ser mãe de todos e que é sempre possível, em qualquer idade, descobrir-se filhos e filhas de Deus. Que este Dia seja, portanto, um estímulo para todos, em particular os mais jovens, retomarem o bom hábito de visitar os seus avós, os idosos da família e também aqueles que não recebem nenhuma visita”.

Sobre a função da Igreja junto dos mais velhos, o Papa acentua que “a Igreja conhece o sofrimento dos seus filhos mais idosos; sabe bem que demasiadas vezes se olha para eles com preconceitos e são considerados um fardo; está ciente de que uma economia centrada no lucro enfraquece os laços familiares; sabe que muitos idosos são abandonados pelos filhos, obrigados a migrar ou, nalguns casos, a combater na guerra. Por cada uma destas razões, alegra-se em anunciar a promessa do Senhor: ‘Eu nunca te esquecerei!’”.

A concluir, o Pontífice lembra o Papa Francisco: “Queridos idosos e idosas, o Papa Francisco referiu-se a vós como um ‘novo povo’, uma vez que o número de pessoas de idade avançada nunca foi tão elevado na história da humanidade. Portanto, é importante mais do que nunca reflectir convosco, ‘novo povo’, sobre qual poderá ser a nossa vocação quando a fragilidade, companheira do homem desde o nascimento, parece prevalecer. Sinto-me no dever de vos dizer: não tenhais medo da fragilidade!”.

“Irmãs e irmãos idosos, agradeço-vos por me apoiardes todos os dias com as vossas orações, especialmente quando recitais o terço. Retribuo-o de coração, deixando-vos este desejo: que o Senhor nos renove sempre na fé, na esperança e na caridade, Ele que nunca se esquece de nós!”, agradece ainda.

J.M.E.