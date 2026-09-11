VENCEDORES SERÃO CONHECIDOS NO FINAL DE NOVEMBRO

Diocese lança concurso para pais e filhos

A diocese de Macau quer fortalecer os laços entre pais e filhos através da vertente artística e criativa. Para o efeito, lançou no início do mês uma iniciativa que tem o grande objectivo de fomentar a concórdia e o entendimento no seio familiar. Até 30 de Setembro, as famílias interessadas podem inscrever-se no Concurso Criativo Familiar Amor e União, que desafia os agregados familiares a imaginar, por meio do recurso à arte, o que seria uma casa ou um carro de sonho.

O Concurso Criativo Familiar Amor e União insere-se nas comemorações dos 450 anos da diocese de Macau e no âmbito do Festival Diocesano do Dia da Família – este divide-se em duas categorias principais; uma destinada às famílias com crianças em idade pré-escolar e a outra direccionada para os alunos, e respectivas famílias, que frequentam o Ensino Primário. Os vencedores de cada um dos escalões serão conhecidos a 28 de Novembro, dia em que os trabalhos submetidos a concurso estarão expostos nas instalações da Secção Chinesa do Colégio de Santa Rosa de Lima, na Rua do Campo.

Em termos concretos, o desafio lançado às famílias consiste na construção de peças tridimensionais a partir de um conjunto de materiais fornecidos. Enquanto que as crianças do escalão Pré-Primário são desafiadas a conceber ou a reimaginar o carro da família, os alunos do Ensino Primário terão que projectar e elaborar o que seria eventualmente a casa dos seus sonhos.

Com esta iniciativa, a Diocese pretende promover a cooperação e a comunicação entre os diferentes elementos do núcleo familiar e fomentar os valores cristãos do amor, comunhão e ajuda mútua. Com a realização do concurso, as entidades organizadoras querem também incentivar a criatividade, com o recurso a incorporação de elementos da Fé Católica e de valores como o respeito, a comunicação e a resiliência perante as dificuldades.

O processo criativo desenvolve-se numa lógica de colaboração entre gerações. As famílias recolhem previamente os materiais necessários nas instalações do Movimento Católico de Apoio à Família e concebem, posteriormente, o projecto em ambiente doméstico. No dia do evento, 28 de Novembro, para além de exporem as peças, as famílias concorrentes têm ainda de preparar uma apresentação de três minutos em que detalham o conceito da proposta e exibem registos fotográficos que possam comprovar que o projecto foi criado em conjunto por pais e filhos.

A inscrição no concurso está fixada em cem patacas por família. O limite de vagas em cada um dos escalões é de dez famílias, sendo que os concorrentes seleccionados serão oportunamente notificados.

A organização – integra também o Centro do Bom Pastor – irá atribuir prémios pecuniários e troféus aos três primeiros classificados de cada escalão: mil e 200 patacas para o vencedor, mil patacas para o segundo classificado e oitocentas patacas para o terceiro lugar. Já a diocese de Macau irá oferecer vales de duzentas patacas aos vencedores do prémio de excelência e atribuir menções honrosas.

Marco Carvalho