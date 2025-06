USJ: MISSA DE ACÇÃO DE GRAÇAS ASSINALOU ENCERRAMENTO DO ANO LECTIVO

Unidade é força matriz para comunhão estudantil

A comunidade católica da Universidade de São José (USJ) voltou a unir-se ao bispo D. Stephen Lee para a celebração de Missa de Acção de Graças pelo encerramento do actual ano lectivo.

Várias dezenas de alunos, professores e funcionários da USJ deslocaram-se à capela do Campus da Ilha Verde, a fim de participarem na Eucaristia, cumprindo uma tradição muito comum nas Universidades de índole católica.

A Missa constituiu um momento de reflexão, gratidão e união para cada membro da comunidade estudantil, tendo D. Stephen Lee recorrido a algumas passagens do Evangelho e a aspectos da tradição eucarística na homilia que proferiu. Nesse âmbito, o prelado falou sobre os conceitos de “Acção de Graças” e “Unidade”, tendo exortado a Assembleia a «viver uma vida de gratidão, sempre e em todos os lugares».

Também na qualidade de chanceler da USJ, D. Stephen Lee destacou a importância da USJ, por se tratar de uma Universidade católica num mundo cada vez mais secular. Aproveitou ainda para agradecer aos bispos que o antecederam, bem como aos padres, professores e colaboradores que sustentaram a ideia e contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da instituição de Ensino Superior nas últimas décadas.

No que respeita ao conceito de “unidade”, o bispo de Macau referiu: «Que sejais um – na unidade em Deus mesmo, e na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, reflectida na criação e especialmente na Humanidade». E acrescentou: «Estejamos unidos a Deus na nossa vida espiritual, com o nosso coração permanentemente unido a Deus, mesmo que envoltos na agitação do mundo. Alimentemos ainda a unidade entre as pessoas – os estudantes, as famílias e a comunidade da Igreja –, particularmente no seio da sociedade católica da USJ, sem desprimor para a relação com estudantes universitários católicos de outras origens».

Segundo D. Stephen Lee, há que «nutrir a alegria e o entusiasmo sentidos pela comunidade católica da USJ sempre que se promovem acções de intercâmbio e comunhão com outras instituições».

J.Y.