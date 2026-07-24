UNIVERSIDADES DE SÃO JOSÉ E FU JEN ASSINARAM MEMORANDO DE ENTENDIMENTO

Congéneres católicas reforçam cooperação no Estreito

O intercâmbio de docentes e alunos, e o reforço da cooperação científica na área dos estudos teológicos e científicos são alguns dos aspectos que um novo memorando de entendimento, recentemente assinado entre a Universidade de São José e a Universidade de Fu Jen, pretende impulsionar. O acordo foi firmado, na semana passada, pelo padre Cyril Law e pelo reitor da Faculdade de Teologia de São Roberto Belarmino, padre Thomas Cui Baochen.

A parceria estabelecida entre a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José (USJ) e a Faculdade de Teologia de São Roberto Belarmino da Universidade de Fu Jen, em Taiwan, visa, sobretudo, estreitar os laços académicos e científicos entre as duas instituições de Ensino Superior, na área dos estudos teológicos e filosóficos.

A iniciativa, disse o padre Cyril Law, em declarações a’O CLARIM, enquadra-se no espírito de cooperação entre duas entidades que partilham uma missão similar e responde a um dos maiores desafios com que a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ se depara actualmente: promover o reforço da oferta académica em língua chinesa. «A Faculdade de Teologia de São Roberto Belarmino da Universidade de Fu Jen tem uma história longa e fundações consolidadas no âmbito do panorama eclesiástico chinês. Uma vez que a Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ está a fazer uma aposta significativa na oferta de cursos em Chinês, como é o caso do programa de Mestrado em Estudos Católicos, é necessário formalizar a nossa ligação de forma a facilitar o intercâmbio do pessoal docente e acelerar o desenvolvimento profissional dos nossos estudantes», explicou o sacerdote.

O memorando de entendimento estabelece um quadro regulador para o desenvolvimento de várias iniciativas conjuntas. Entre os eixos prioritários definidos no documento encontram-se a implementação de programas de colaboração académica que possam beneficiar as duas instituições, bem como a promoção de uma maior mobilidade de docentes, investigadores e estudantes. O plano prevê a realização de visitas de intercâmbio, a dinamização de estadias de curta duração para investigação e ensino, e a participação dos alunos em actividades formativas em ambas as Universidades.

O intercâmbio estudantil, referiu o director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ, deverá depender, sobretudo, da proficiência linguística dos alunos que venham a manifestar interesse nas iniciativas que poderão vir a ser desenvolvidas. «O intercâmbio de alunos vai depender, em grande medida, da competência linguística dos alunos envolvidos. Em particular, no que toca aos programas de Bacharelato, a língua inglesa é o meio de instrução em Macau, ao passo que em Taiwan é principalmente o Mandarim», notou o padre Cyril Law.

O documento contempla ainda a organização concertada de eventos científicos, incluindo conferências, colóquios e seminários temáticos, com o objectivo de fomentar o debate académico especializado. A Inteligência Artificial é outra das áreas que deverá merecer uma atenção particular, mas não será a única. «Espero ver uma maior colaboração com a Faculdade de Teologia de São Roberto Belarmino nas áreas das questões éticas relacionadas com a família, com as discussões de género e com a utilização da Inteligência Artificial», adiantou o também chanceler da diocese de Macau.

O memorando de entendimento prevê igualmente a criação de plataformas de cooperação contínua para apoiar projectos de investigação partilhados entre investigadores de Macau e de Taiwan. O entendimento permite que as duas instituições potenciem os respectivos recursos e colaborem na projecção e afirmação do Ensino Superior católico na região da Ásia Oriental.

CULTIVAR A FÉ

A Universidade de São José anunciou, no final da semana passada, a abertura de inscrições para uma nova série de cursos livres na área dos estudos católicos. As opções formativas – cinco no total – destinam-se e todos quantos queiram aprofundar conhecimentos nas áreas da Filosofia, da Teologia e da Ética.

Idealizados tendo em vista o semestre que decorre entre Setembro e Dezembro, os cursos de formação contínua combinam modalidades de ensino presencial e “online”, e destinam-se tanto a alunos que se encontram em Macau como a eventuais interessados de outras paragens do globo.

As opções formativas que a USJ oferece a partir do início de Setembro incluem um curso intitulado “Fundamentos de Filosofia”, com aulas agendadas entre 8 e 15 de Dezembro. Praticamente em simultâneo irão decorrer as formações sobre “Visão Ética Católica”, “Teologia e Cristologia” e “Teologia dos Sacramentos”. Entre 10 de Setembro e 17 de Dezembro, o Gabinete de Formação Executiva e Educação Contínua da Universidade de São José oferece um curso que se propõe analisar os mais recentes desenvolvimentos contemporâneos no campo da hermenêutica bíblica católica.

Os cursos deverão ser ministrados maioritariamente em dias úteis, das 18 horas e 30 até às 21 horas e 30. A única excepção é o Curso de Teologia Sacramental, que será leccionado durante a tarde de sábado, entre as 14 horas e 30 e as 17 horas e 30.

O programa adopta um formato flexível, com os alunos locais a frequentarem aulas presenciais no Seminário de São José, ao passo que os formandos estrangeiros ou que se encontrem fora de Macau podem aceder aos conteúdos através de uma plataforma criada para o efeito pela Universidade de São José.

As formações foram pensadas para licenciados, mas o público que manifeste interesse nas matérias em questão também se pode inscrever, mesmo não possuindo uma licenciatura ou grau académico inferior.

Marco Carvalho