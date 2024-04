UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ RECEBE FESTIVAL CULTURAL INTERNACIONAL

Multiculturalidade é palavra de ordem

O Campus da Ilha Verde da Universidade de São José recebe, a 20 de Abril, o Festival Cultural Internacional. Organizada por alunos, funcionários e antigos alunos, a iniciativa pretende dar a conhecer a riqueza e a diversidade cultural dos estudantes que frequentam a instituição de Ensino Superior.

O Campus da Universidade de São José, na ilha Verde, recebe no dia 20 de Abril a edição de 2024 do Festival Cultural Internacional, evento através do qual a instituição de Ensino Superior expõe a mais rica das suas facetas: o multiculturalismo.

Organizada pelos funcionários, alunos e antigos estudantes, a iniciativa pretende dar a conhecer a cultura, gastronomia, tradições e as manifestações culturais dos países e regiões de origem dos alunos que frequentam a Universidade de São José.

O corpo estudantil da USJ integra actualmente estudantes provenientes de mais de meia centena de nações, sendo uma pequena amostra dessa diversidade que será possível explorar a 20 de Abril.

O Festival Cultural Internacional decorre entre as 12:30 horas e as 17:00 horas. Para além de três dezenas de bancas com iguarias tradicionais e propostas de entretenimento, o Festival contempla ainda um desfile de abertura, exposições de arte e visitas às instalações da Universidade.

Gratuito e aberto ao público, o evento foi idealizado com o propósito de permitir que a população do território tome o pulso à natureza multicultural da USJ, “ao mesmo tempo que proporciona aos nossos docentes e estudantes internacionais uma compreensão mais próxima da cultura local de Macau”, escreve a USJ numa nota de Imprensa.

A cerimónia de abertura está agendada para às 12:30 horas, no principal palco do Campus da Ilha Verde. Durante toda a tarde de sábado vão operar os expositores gastronómicos, a fim de dar a conhecer os sabores das iguarias e especialidades gastronómicas de várias regiões do planeta. Entre as nações e culinárias representadas, estão China, Brasil, Filipinas, Vietname, Timor-Leste, Myanmar e várias nações africanas, podendo os visitantes enriquecer a sua compreensão sobre diferentes culturas.

Além da permitir a degustação de pratos e sabores oriundos de diferentes latitudes, o Festival vai contar ainda com expositores de informação e visitas guiadas pelas instalações da USJ, a fim de proporcionar aos participantes uma noção mais profunda de como se processa a vida na instituição.

Os expositores vão também oferecer informações de natureza profissional sobre as diversas áreas académicas oferecidas pela Universidade.

