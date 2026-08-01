UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ ENTRE AS ENTIDADES CO-ORGANIZADORAS

Museu Marítimo: exposição integra Engenharia e Ambiente

O Departamento de Ciência e Ambiente da Universidade de São José é uma das entidades co-organizadoras da exposição “Living Shorelines – Designing with Nature”. A mostra, que destaca exemplos da simbiose inovadora entre a Engenharia e o Ambiente, é inaugurada no Museu Marítimo, já na próxima quinta-feira, estando patente ao público até 28 de Setembro.

O Museu Marítimo de Macau acolhe, a partir do próximo dia 6 de Agosto, a exposição “Living Shorelines – Designing with Nature”, uma mostra multidisciplinar que procura ilustrar de que forma a Engenharia e a Natureza podem colaborar na criação de zonas costeiras mais saudáveis e resilientes, perante as alterações climáticas e a subida do nível do mar.

A iniciativa é co-organizada por várias entidades de Macau e de Hong Kong. Entre os dinamizadores da exposição estão a Universidade de São José (USJ), representada pelo Departamento de Ciência e Ambiente da Faculdade de Ciências da Saúde e Ambientais, a Universidade de Macau, a Universidade Metropolitana de Hong Kong e a organização ambientalista After Nature.

O certame, que reúne exibições interactivas e exemplos reais sobre soluções que tiveram a Natureza como fonte de inspiração, propõe demonstrar que a protecção do litoral e a conservação ecológica não são objectivos opostos. São destacadas abordagens inovadoras, como a aposta na promoção de zonas tampão de mangais, a restauração dos recifes e a protecção das zonas de habitat para animais intertidais, de forma a promover a biodiversidade costeira e o sequestro de carbono.

Já implementadas com sucesso a nível global e nas regiões litorais de Hong Kong, as práticas retratadas visam contrariar o declínio de habitats associado a fenómenos como a urbanização costeira intensiva.

Aberta ao público todos os dias (à excepção das terças-feiras), entre as 10:00 horas e as 18:00 horas, a mostra será inaugurada no próprio Museu Marítimo, o qual está localizado no Largo do Pagode da Barra, em cerimómia a decorrer entre as 14 horas e 30 e 15 horas e 30.

A iniciativa conta com o apoio institucional do Museu e o patrocínio da empresa de turismo e lazer Sands China. Entre os expositores estão entidades como a empresa AfterNATURE Limited e o Laboratório-Chave Estadual de Saúde Ambiental Marinha da Universidade Cidade de Hong Kong.

Marco Carvalho